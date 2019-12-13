İBB’den yine zam yağmuru

Yeni fiyatlamaya göre Büyük İstanbul Otogarı’nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı. 1. bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12,5 liraya, 2. bölgede 8 liradan 9 liraya yükseldi. Açık otoparklarda ise 1. bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya, 2. bölgede 11 liradan 13 liraya çıkarıldı. Hal giriş fiyatlarında ise tırlar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı. Kayışdağı Darülaceze Tesislerinde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 liradan bin 20 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifeleri 1 Ocak 2020’den sonra uygulanmaya başlanacak.

KİŞİSEL VERİLERİ İSTİYORLAR!

Öte yandan BELBİM, Spor AŞ, İGDAŞ, İSKİ ve İSPARK’a abone olan vatandaşlara ait bilgilerin, yapılacak protokol kapsamında İBB ile paylaşılmasını istemesi, Belediye Meclis toplantısında tartışmaya yol açtı. CHP’lilerin talebine sert tepki gösteren AK Parti’li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar “Öncelikle Sayın Belediye Başkanımızın kişisel veri merakını çözemedim. Bunlar kişisel verilerin korunması kapsamındadır. Kişisel verilerin toplanması kanununa aykırıdır” ifadelerini kullandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na talebe dayanak olarak öne sürülen protokollerin hukuka uygun olup olmadığının sorulması kararı alındı.