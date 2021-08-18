Hayvan barınağında korkunç görüntü! İBB'ye tepkiler çığ gibi büyüyor

18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:04 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı yakınında çürümeye bırakılmış onlarca kedi ve köpek cesedi bulundu.

Korkunç olaya vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Twitter'da #İbbBarınaktaKatliamVar hastag'iyle binlerce tweet atıldı.

KABAKTEPE: BARINAKTAKİ BİR ÇOK KEDİ VE KÖPEK NEDEN KATLEDİLDİ?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, korkunç olay hakkında Twitter adresinden açıklama yaptı.

Olaya ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Kabaktepe, "Çok üzgünüm ve merak ediyorum. Barınaktaki bir çok kedi ve köpek neden katledildi?" diye sordu.

İBB AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÖKSU: BU CANLARA NASIL KIYDINIZ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu skandala #İbbBarınaktaKatliamVar hastag'ini kullanarak tepki gösterdi.

Göksu, "Seçimden önce "İstanbul tüm canlıların yuvası olacak." demişlerdi ancak Adalar'daki atlarımızdan sonra maalesef bugün de görüyoruz ki İstanbul'daki tüm sahipsiz can dostlarımız tehlikede. Bu canlara nasıl kıydınız?" ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise, "2010'da Türkiye'nin en büyük hayvan barınağı olarak inşa edip 2011'de İBB'ye devrettiğimiz ve başarılı bir şekilde işletilen barınağın içler acısı bu durumu ve ne yazık ki en çok da bizlere emanet canların o görüntüleri için çok üzgünüm..." dedi.