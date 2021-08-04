Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2021 Yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.
YAŞ'ın olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar ve kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile karara bağlandığını belirten Kalın, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 17 general ve amiralin bir üst rütbeye, 56 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiğini ifade etti.
Kalın, 44 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl, 320 albayın görev sürelerinin ise iki yıl süre ile uzatıldığını aktararak, bir generalin yaş haddi nedeniyle 1 Eylül tarihinden, 29 general ve amiralin ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olarak emekliye sevk edildiğini bildirdi. İbrahim Kalın, şunları kaydetti:
"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Halen 240 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 266 olacaktır. 30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri Orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiral Kadir Yıldız Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Rafet Dalkıran Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.
Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız ve Aydın Cihan Uzun Tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yalçın Payal ve Hasan Özyurt Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Orhan Gürdal Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."
Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin millete, devlete, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Kalın, büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, hayatlarının yeni dönemlerinin, aileleri ile sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.
- Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneral:
1- Yavuz Türkgenci
Tümgeneraller:
1- Erhan Uzun
2- Yılmaz Yıldırım
Tuğgeneraller:
1- Göksel Sevindik
2- İsmail Hakkı Köseali
3- Burhan Aktaş
4- Faruk Yıldırım
5- Oğuz Tozak
6- Hurşit Ağırcan
7- Sadettin Alp Ergin
8- Ahmet Kasa
9- Mücahit Zorlutuna
10- Mehmet Özeren
11- Özkan Ulutaş
12- Selçuk Yavuz
13- Taner Uysal
14- Alper Eser
15- Tamer Atay
16- Engin Candaş
17- Sebahattin Türker
18- Ahmet İbiş
19- Mehmet Rifat Alkan
20- Osman Alp
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Tuğamiraller:
1- Bülent Turan
2- Mehmet Baybars Küçükatay
3- Ayhan Türker Koçpınar
4- Yavuz Kılıç
5- Aykut Manioğlu
6- Fikret Esin
7- Recep Erdinç Yetkin
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneraller:
1- Ziya Cemal Kadıoğlu
2- İsmail Güneykaya
3- Mehmet Özlü
Tümgeneral:
1- Göksel Kahya
Tuğgeneraller:
1- Kemal Turan
2- Kadircan Kottaş
3- Yusuf Erge
4- Oğuz Okuyucu
5- Fidan Yüksel
6- Necati Gündüz
7- Bekir Erdal Özgenç
8- Bülent Çetin
9- Gürhan Ergürhan
10- Sadık Uygur
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021, 29 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021'den geçerli olarak emekliye sevk edildi.
Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ise kadrosuzluk nedeniyle emekli oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen diğer general ve amiraller şöyle:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
-Tuğgeneraller
1-Ali Ekiyor
2-Barbaros Kasar
3-Özgür Nuhut
4-Ersin Kaya
5-Taner Sağıroğlu
6-Özdemir Şan
7-Ahmet Yüzbaşıoğulları
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Tümamiral
1-Tayyar Ertem
Tuğamiraller
1-Gürsel Çaypınar
2-Önder Gürbüz
3-Yalçın Özkütük
4-Mehmet Cem Okyay
5-Taner Gün
6-Mehmet Sarı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Tuğgeneraller
1-Bülent Tatkan
2-Refik Ölmez
3-Murat Pekşen
4-Ersin Göse
5-Coşkun Uçarcılar
Bunların yanı sıra normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tuğgeneraller Çetin Köklü, Yüksel Erdin, Yücel Yazıcı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Tuğamiraller Murat Dinçman ve İbrahim Rıza Adanır, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Tuğgeneraller Selim Karsavuranoğlu, Rasim Yalınbaş ve Alparslan Yücel Soysal emekliye sevk edildi.
YAŞ kararlarına göre, 30 Ağustos 2021'den itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükseltilen general, amiral ve albaylar şu isimlerden oluştu:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Orgeneralliğe yükseltilenler
1- Selçuk Bayraktaroğlu
2- Ali Sivri
Korgeneralliğe yükseltilenler
1- Levent Ergün
2- Metin Tokel
Tümgeneralliğe yükseltilenler
1- İlkay Altındağ
2- Sebahattin Kılınç
3- Gültekin Yaralı
4- Rafet Kılıç
5- Fedai Ünsal
6- Tuncay Altuğ
7- Rasim Yaldız
8- Aydın Cihan Uzun
Tuğgeneralliğe yükseltilenler
1- İlker Görgülü
2- Erhan Akgül
3- Ender Güner
4- Erdoğan Koçoğlu
5- Tolga Genç
6- Erman Kiraz
7- Mustafa Köse
8- İlker Ertuğrul
9- Mehmet Kurugül
10- Hasan Ceylan
11- Ahmet Burak Yürüten
12- Ergün Fidan
13- Osman Pektaş
14- Ayhan Kalender
15- Mustafa Özay
16- Sinan Gökoğlan
17- Şükrü Özbakır
18- Soner Oruçoğlu
19- Şahin Yenilmez
20- Mehmet Fatih Ören
21- Erdin Kaya
22- Selçuk Kaya
23- Ercan Eroğlu
24- Eray Üngüder
25- Şenol Çetin
26- Metin Kılıç
27- Ömer Şahin Selvi
28- Mahmut Büyükcingi
29- Yusuf Diker
30- Zeynel Abidin Erginbaş
31- Erdal Sertuğ Telli
32- Birol Arslan
33- Haluk Doğan
34- Numan Yöner
35- Fatih Dağlı
36- Mehmet Ali Durmuş
37- Esat Mahmut Yılmaz
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Koramiralliğe yükseltilen
1- Kadir Yıldız
Tümamiralliğe yükseltilenler
1- Yalçın Payal
2- Hasan Özyurt
Tuğamiralliğe yüksetilenler
1- Erdinç Altıner
2- Yusuf Akyüz
3- Mevlüt Savaş Bilican
4- Fatih Sezal
5- Aziz Bakıoğlu
6- Neslim Eski
7- Niyazi Uğur
8- İbrahim Özdoğan
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneralliğe yükseltilen
1- Rafet Dalkıran
Tümgeneralliğe yükseltilen
1- Orhan Gürdal
Tuğgeneralliğe yükseltilen
1- Cihangir Yay
2- Ertan Uzun
3- Selahattin Akalp
4- Vedat Öncel
5- Önder Şensöz
6- Ömer Nafiz Gülmezoğlu
7- Mehmet Ali Koç
8- Serkan Gökhan Can
9- Mustafa Sadettin Karakan
10- Adem Akyüz
11- Tahir Kahan Büyüksaraç