İbrahim Kalın, John Bolton görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve John Bolton görüşmesi başladı

Münbiç'ten çekilme, PKK ve FETÖ masada

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'la görüşmeler bugün gerçekleştirilecek. Türkiye, FETÖ'nün iadesi ve Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili görüşünü iletecek.

İsrail'deki temaslarını tamamlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki ABD heyeti, Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere dün Ankara'ya geldi. Bolton'ın heyetinde ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de bulunuyor. ABD heyetinin Türk yetkililerle bugün yapacağı görüşmelerde, başta Münbiç olmak üzere, FETÖ ve PKK'yla mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkiler ele alınacak.

TÜRKİYE TAKVİM İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararından sonra çekilmenin koordinasyonu önem taşıyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin çekilmesiyle bir güç boşluğu oluşmasını istemiyor. Oldubittilerle karşılaşmak istemeyen Türkiye, çekilmenin ABD ile koordinasyon içinde yapılması gerektiğini savunuyor. Türkiye ayrıca, çekilme için takvim görmek istiyor ve iki ülke arasındaki Münbiç mutabakatının ABD askerleri çekilmeden tamamlanmasını talep ediyor.

FETÖ'YLE MÜCADELE

Terör örgütü FETÖ'YLE mücadele Türk tarafının görüşmelerde önem vereceği bir başka konu olacak. ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) örgütle ilgili yürüttüğü bir soruşturma olduğu biliniyor. Örgütün ABD'deki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmaların hızlandırılması, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine daha kararlı şekilde destek verilmesi, Ankara'nın önceliklerini oluşturuyor. Fetullah Gülen başta olmak üzere örgütün elebaşlarının iadesi, Türkiye'nin görüşmelerde gündeme getireceği konular arasında yer alıyor.