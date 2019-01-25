'İç barış olmazsa kaosa yol açar'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Venezuela’da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun iktidarına karşı, kendisini oluşturulacak geçici hükümetin devlet başkanı olarak ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu Kuzey ve Güney Amerika’dan birçok devlet tanımasına ilişkin Çavuşoğlu “Maalesef son zamanlarda özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD, sürekli Venezuela’nın iç işlerine karışmıştır. Türkiye, ülkelerin dışlanmasına, izolasyonuna ve iç işlerine müdahalesine karşıdır” dedi.

DESTEĞİ YİNELEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam Maduro’yu arayarak son gelişmeler hakkında bilgi aldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin demokrasiye yönelik desteğini güçlü şekilde vurguladığını anlattı. Ülkede şu anki gelişmelerin ciddi şekilde endişe verici olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu zor şartlarda Venezuela’nın ekonomisine de destek vermeye çalıştığını hatırlattı.

DE FACTO BAŞKAN

“İnşallah Venezuela sükûnetle iç barışı sağlayarak bu süreci atlatır. Aksi takdirde vahim gelişmeler olabilir. Bundan da endişe duyuyoruz. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” diyen Çavuşoğlu “Fakat şimdi seçimle gelmiş bir başkan var, diğer taraftan meclis başkanı kendisini de facto olarak başkan ilan ediyor. Bazı ülkeler de bunu tanıdı. Şimdi bu bir kaosa yol açabilir” değerlendirmesinde bulundu.

YPG DEAŞ’A SİLAH SATTI

Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Türkiye’ye geleceğini ifade eden Çavuşoğlu, ABD ile her düzeyde görüşmeyi sürdüreceklerini söyledi. Çavuşoğlu, YPG/PKK’nın bu silahların belli bir bölümünü de DEAŞ ve sahadaki diğer gruplara sattığını belirtti. Çavuşoğlu “Suriye rejimi de biliyor ki YPG/PKK Suriye’yi bölmek istiyor. Buna Suriye rejimi de karşı, Rusya da karşı, İran da karşı, biz de karşıyız. Batılı ülkelerin tutumlarını biliyorsunuz, onlar ikircikli bir tutum içindeler” dedi.

ADANA MUTABAKATI GÜNDEMDE

Adana Mutabakatı’yla ilgili bir soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye ile Suriye arasında 1998’de imzalanan Adana Mutabakatı uyarınca Suriye’nin, toprakları içinde terörle mücadele etmesi, Türkiye’ye yönelik tehdit oluşmasını engellemesi ve teröristleri Türkiye’ye vermesi gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, mutabakatın, eğer Suriye bunları yapamazsa Türkiye’nin buraya müdahale hakkı olmasını öngördüğünü söyledi. “Rusya’nın Kürtlerin Şam yönetimiyle diyaloğunu önemsediği” şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine Çavuşoğlu, burada Kürtlerin mi yoksa YPG/PKK’nın mı kastedildiğinin önemli olduğunu bildirdi. Suriye’de siyasi çözüm konusuna değinen Çavuşoğlu, “Bir milyona yakın insanın ölümüne sebep olan bir kişi (Esad) artık Suriye’yi birleştiremez.