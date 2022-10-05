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Politika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Eylül'de 145 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'Eylül'de 145 terörist etkisiz hale getirildi. 16 terör eylemi engellendi' dedi.

5 Ekim 2022 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Eylül'de 145 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bakanlığımızın koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında eylül ayında PKK'ya yönelik kırsal alında 12'si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik. 4'ü gri, 4'ü turuncu kategoride bulunan 145 terörist etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucu ile mücadele birçok alanı kapsıyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında eylül ayında 23 bin 499 operasyon yapıldı, 29 bin 325 kişi gözaltına alındı, 2 bin 225 kişi tutuklandı.

  • İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı
  • terörist

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