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Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da ziyaretlerde bulundu.

AA11 Haziran 2023 Pazar 22:17 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi
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Bakan Yerlikaya, afetzedelerin ağırlandığı Konya Konteyner Kent'in 2. etabında incelemede bulundu.

Burada kalan vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinleyen Yerlikaya, yakından ilgilendiği çocuklara da oyuncak verdi.

Yerlikaya, programının devamında, AFAD, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğinde kurulan Emlak Konut Aşağıekinci Geçici Ticaret Alanı'ndaki esnafı ziyaret etti.

Esnafa geçici iş yeri açma ruhsatlarını veren Yerlikaya, sonrasında depremde yıkılan Habib-i Neccar Camisi'ni inceledi.

Bakan Yerlikaya'ya ziyaretlerinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Vali Vekili Oğuzhan Bingöl ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de eşlik etti.

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
  • Bakan Yerlikaya
  • hatay

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