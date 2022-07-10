İçişleri Bakanı Soylu: 2023'te onları sandığa gömmek boynumuzun borcudur

Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatının bayramlaşma törenine katıldı.

Buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine, şehit aileleri ve gaziler ile afet bölgelerinde zor durumda kalan vatandaşların yanında olunması için talimat verdiğini belirten Soylu, parti teşkilatına büyük görevler düştüğünü söyledi.

Partililerin, büyük bir mücadele sergilediklerine vurgu yapan Soylu, teşkilattakilerin yüzyıllardır var olan bir davanın, milletin hassasiyetlerinin savunucusu olduğunu kaydetti.

Böyle olmasaydı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e sokturulmayacağını, Maraş'ın açık hale getirilemeyeceğini, Azerbaycan Karabağ'da büyük özgürlük adımının atılamayacağını ve Libya'dakilere sahip çıkılamayacağını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:



"Eğer AK Parti, bugün Cumhur İttifakı iradesini ortaya koymamış olsaydı, ta Afrin'e kadar terör koridoru kurarak, Amerika'nın vermiş olduğu binlerce tırlık silahlarla bu ülkenin birlik ve beraberliğini bozabilmek için ellerinden geleni yapar, ardından bu ülkeyi parça pinçik edebilmek için kendilerine verilen destekle birlikte her gün ayaklarımızın önüne bakan, geleceğe bakamayan bir anlayışa taşırlardı bizi."

Soylu, fırsat buldukça AK Parti teşkilatının karşısına çıkmasının bir sebebi olduğunu dile getirerek, teşkilatın, Amerika'dan parmak sallayıp Türkiye'yi küçük görenlere, yüzde 8 binlik gecelik faizlerle hürriyeti ve özgürlüğü almaya, Adnan Menderes'in fotoğrafını tutup, "Eğer milletin adamını tutar ve severseniz siz aynen onun gibi bir sonla karşı karşıya kalırsınız." deyip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ürkütmeye çalışanlara, Gezi olaylarına, 17 Aralık darbesine, 6-8 Ekim olaylarına ve 15 Temmuz darbe girişimine karşı durduğunu söyledi.

- "2023'TE HER TÜRLÜ ENTRİKAYLA BERABER GÜYA BİZE ÇELME TAKACAKLAR. AVUCUNUZU YALARSINIZ"

AK Parti'nin sadece seçime giren, oy alan bir siyasi parti olmadığını belirten Soylu, "Ne yapmaya çalışıyorlar? 2023'te her türlü entrikayla beraber güya bize çelme takacaklar. Avucunuzu yalarsınız. O akşam var ya o akşam Allah'ın izniyle bu ülkenin ortaya koyduğu iradeyle birlikte hepiniz Tayyip Erdoğan'ı balkon konuşmasına beklerken, dünya liderleri sıraya girecekler, 'Ben de önceden tebrik etmek istiyorum.' diyecekler." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Gezi olaylarını, Türkiye'nin tehdit edildiği bir vaka olarak değerlendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Eğer siz faizi düşürürseniz, 4-4,5'e düşürürseniz, eğer enflasyonu düşürürseniz, biz bunun hesabını size sorarız, dediler. Ama hiç geri adım atmadık. Onlar 15 Temmuz'u yaptılar, geri adım atmadık. Bir taraftan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe Kaplan, Pençe Kilit Harekatı, Eren operasyonları, bir taraftan da Kapan ve Kıran operasyonları dahil olmak üzere terörün arkasına desteğini koyan kim varsa onların feriştahı da gelse hesabını sorarız ve mağdur ederiz anlayışını ortaya koyduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Türkiye'de değil, dünyaya da yapacağı çok iş olduğunu aktaran Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sıkıştıklarında kapılarını çaldıkları bir dünya lideriyle biz bugün onur duyuyoruz. Ne yapacağız diye endişe ettiklerinde onur duyuyoruz. Hiç endişe etmeyin, 2023 seçimlerinde çok çalışacağız, doğru. Bu partinin bilincinde kadın vardır. En zor dönemlerde bile kadınlarımız evlere gidip kapıları çalmaktan, kendilerine ne söylenirse söylensin bu büyük Türkiye davasını anlatmaktan vazgeçmediler. CHP'yi öyle bir yeneceksiniz ki o altılı masa mıdır nedir? Kılıçdaroğlu hazırlanıyor biliyorsunuz adaylığa. Kim olursa olsun, kimi aday yaparlarsa yapsınlar, büyükelçileri de yanlarına dizsinler, o sevdikleri ülkelerin bayraklarını da yanlarına diksinler, 2023'te onları sandığa gömmek boynumuzun borcudur."

Törene, MHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Ahmet Özen de katılırken, programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir de konuşma yaptı.