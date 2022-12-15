YSK üyelerine hakaret davası! İçişleri Bakanı Soylu: Bir kaşık suda fırtına koparmak sahtekârlıktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilerin sorularını cevapladı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

- Kendi içlerindeki siyasal tartışmayı, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, acaba buradan kendi adıma elde edeceğim pozisyonlar için öne geçebilir miyim diye ortaya çıkarılan süreçtir.

- Burada kesinleşmemiş, daha henüz adımları olan bir yargı kararı var.

- Çöpünü toplamaktan aciz bir belediye başkanı, belki de tarihin İstanbul'daki en aciz belediye başkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kıyaslamak hadsizlik olur.

- Hakaret etmek uygun bir davranış değil. Kendi içlerindeki rekabeti bize basamak olarak kullanmak son derece yanlıştır. En azından İETT otobüslerine haksızlıktır, onlarında bir hakkı vardır

- İstanbul Anadolu 7.Asliye Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dün vermiş olduğu karar siyasi ortamı sadece hareketlendirmekle kalmamış, abuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş, böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur.

- Dün Mersin'de gözaltı olayı oldu. Terörle irtibat olduğu için oldu. Biz devletin birliğini, bütünlüğünü ve devletin masumiyetini korumaya çalışıyoruz.

- Malum olduğu üzere, ilk derece mahkemenin açıkladığı karar kesin olmayıp İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açıktır.

- Bu somut gerçek ortadayken bir kaşık suda fırtına koparmak, adeta felaket naraları atmak, darbe iddialarından bahsetmek sahtekârlıktır.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dokunulamaz, ulaşılamaz ve ayrıcalıklı bir şahıs değildir. Hakkında tesis edilen ve kesinleşmemiş bir mahkeme hükmünü fütursuzca siyasileştirip toplumsal alanda yığınak haline dönüştürmek adalet ve hukuk ilkelerine vahim bir saldırıdır.

- Hiç kimse mahkeme önünde ayrıcalık ve imtiyaz sahibi değildir. Bir mahkeme kararını tasvip etmemek başka, hakaret etmek başkadır. Beğenilmese de yargı kararına herkesin saygı duyması mecburiyettir.