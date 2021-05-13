İçişleri Bakanı Soylu, Gabar Dağı'ndaki Akrep Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaştı

AA 13 Mayıs 2021 Perşembe 12:32 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 12:33

Bakan Soylu, Hakkari'deki temaslarının ardından, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile helikopterle Siirt'in Eruh ilçesinde Siirt-Şırnak sınırındaki Gabar Dağı bölgesindeki 1450 rakımlı Akrep Üs Bölgesi'ne geçti.

Burada, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Eruh Kaymakam Ali Erdoğan, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç tarafından karşılanan Soylu, üs bölgesinde görevli askerlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Soylu, onlarla tek tek sohbet etti.

- BAKAN SOYLU AFRİN'DEKİ GÜVENLİK GÜÇLERİNİN BAYRAMINI KUTLADI

Bakan Soylu, daha sonra Afrin'deki güvenlik güçleriyle bayramda bir araya gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile telefonla görüştü.

Aktaş, Siirt'teki askerlerin de bayramını tebrik ederek "Bugün, kardeşlerimizin can ve mal güvenliğini sağlayan ve onları PKK/PYD terör örgütünün zulmünden koruyan kahramanlarımızla birlikteyiz. Bayram namazını birlikte idrak ettik, şimdi kahvaltı yapıyoruz. Arkadaşlarımızla çok gurur duyduk. Arkadaşlarımız adına Afrin'den Siirt'in Eruh ilçesine saygı ve hürmetlerimizi gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "AFRİN'DE MESAİ ARKADAŞLARIMIN ORTAYA KOYDUĞU TABLO İNSANLIĞIN YÜK AKIDIR"

Bakan Soylu da, Afrin'de görev yapan güvenlik güçlerine seslenerek şunları kaydetti:

"Gabar'dan Afrin'e, buradaki kahramanlarımızdan oradaki kahraman arkadaşlarımıza, selamlarımızı, hürmetlerimizi ve bayram dileklerimizi iletiyoruz. Terörün, zulmün, savaşın mağduru ve mazlumu olan insanlara milletimizin, asaletimizin, merhamet elini, dostluk elini uzatıyorsunuz. Orada hem huzuru ve sükunu sağlıyorsunuz hem de komşuluğun ve bir zamanlar aynı bayrak altında aynı millet olarak yaşamanın asaletinizi gösteriyorsunuz. Allah sizden razı olsun, sizi var etsin, ayağınızı taştan esirgesin, sizi korusun. Öncelikle Genel Müdürüm nezdinizde tüm arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Afrin'in de bayramını tebrik ediyorum. Afrin'de mesai arkadaşlarımın ortaya koyduğu tablo insanlığın yük akıdır. Oraya sırtını dönenler de insanlığın yüz karası. Bir elmanın iki yarısı gibi. Bir taraftan insanlığın yüz akı bir taraftan oradaki mezalime sessiz kalan insanlığın yüz karası. Bugün aynen Kudüs'teki mezalime sessiz kalanlar gibi. Bizim milletimiz insanlığın bayrağını taşıyor. Böyle bir milletin ferdi olmaktan onur, mutluluk duyuyoruz."

- "MİLLETİMİZ SİZE DUACI"

Gece Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Düztepe Üs Bölgesi'nde olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orada görev yapan askerlere telefonla hitap ederek bayramlarını kutladığını hatırlatan Soylu, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımızın bayram dileklerini Afrin'deki mesai arkadaşlarımıza da iletiyoruz. Allaha emanet olun. Terörle mücadele konusunda hep birlikte çok güçlü adımlar attık. Milletimiz size duacı." diye konuştu.

- "TARİHİN EN BÜYÜK TERÖRLE MÜCADELESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Akrep üs bölgesindeki askerlere hitaben konuşan Soylu, "Tarihin en büyük terörle mücadelesini gerçekleştirdik. Şu anda Türkiye'ye teröristler gelmeye korkuyor. 'Hayatta kalmayacağız' diye büyük bir korkuları var. Bunu sağlayan sizin yere sağlam basışınızdır." ifadelerini kullandı.

Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinerek "15 Temmuz'dan bugüne kadar onlar bizi zayıflatacağını zannettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. 15 Temmuz'dan bugüne kadar 8 bin, az bir rakam değil, barınak, sığınak mağara tarumar edildi. Neredeyse topraklarımızın her tarafını delik deşik etmişler. Her bir inlerini bulduk, bulmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, güvenlik güçlerinin her türlü kapasitesinin yükseldiğini dile getiren Soylu, devletin her türlü imkanı seferber ettiğini aktardı. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İHA'dan SİHA'ya, Atak helikopterlerden her türlü mühimmata kadar çok şükür eksik olmadan büyük bir gelişim ve güvenirlilik içerisindeyiz. Bu vesile ile sizlerle bir bayram sabahı aynı kahvaltı sofrasında, mesafe çerçevesinde bir araya gelmek bile bize büyük bir onur vermiştir. Terör örgütüne tarihi mağlubiyetini inşallah bu yıl hem de onların beklemediği şekilde sert bir tokat vurarak gerçekleştireceksiniz. Bu kış hiç durmadık, kar demedik, yağmur, arazi koşulları demedik ve büyük bir mücadele içinde olduk. Hatta inlerinden çıkan teröristlere de gereken cevabı verdiniz. Allah bizi şehitlerimize mahcup etmesin. Onun için ayakta güçlü bir şekilde duruyoruz. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Ara, bul ve yok et. Basmadığımız yer kalmasın. Neredeyseler bilsinler ki bu memleketin evlatları gelecek. Bu memleketin birliği, beraberliği, huzuru, güvenliği zenginleşmesi, güçlenmesi için teröre aman vermeyeceğiz. Bunu bilsinler."

- "TARİHİMİZİN EN ŞANSLI KAHRAMANLARI OLACAKSINIZ"

Tüm komutanların da bayramını tebrik eden Soylu, nice bayramlara, huzurla, birlikle, sağlıkla ulaşmayı temenni etti.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem selamlarını hem de bayram dileklerini getirdiklerini aktararak kahramanca bir mücadele yürütüldüğüne dikkati çekti.

"Girmediğiniz yer, mücadele etmediğiniz alan kalmadı. Terör örgütünün nefesini kestiniz. Türkiye'ye gelmekten ve bu sınırlara girmekten korkuyorlar. İnşallah yakında zafer, terör örgütü tam tasfiye edilince milletimizin ve siz kahramanlarımızın olacak. Şehitlerin torunları nasıl dedeleriyle gurur duyuyor, onların onurlarını yaşatıyorlarsa sizin torunlarınız da sizin için, 'Dedelerimiz uluslararası güçlerin ülkemize musallat ettiği terör örgütünü tasfiye ettiler. Bizim dedelerimiz yok ettiler. Hürriyetimize çökmek isteyenlere, bağımsızlığımızı elimizden almak isteyenlere, bayrağımızı indirmek isteyenlere, ezanımızı dindirmek isteyenlere aman vermediler.' diyecekler." ifadelerini kullanan Soylu, torunlarının askerlere duacı olacaklarını bildirdi.

Soylu, "Tarihimizin en şanslı kahramanları olacaksınız. Cenabıallah bizimle beraber. Allah mağdur olup elini uzatan asil milletlerle beraber, buna inanıyoruz. Bu vesileyle görüştüğünüz ailelerinizin de bayramlarını tebrik ediyoruz. Yine mesai arkadaşlarımızın tamamına hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Cenabıallah sizinle beraber olsun." diye konuştu.

Daha sonra bölge hakkında ilgililerden bilgi alan Soylu, nöbet tutan askerlerden Recep Yalçın ve Oğuzhan Aydın'ın aileleri ile telefonda görüntülü konuştu, bayramlarını kutladı.

Bakan Soylu, telsiz ile üs bölgesinde görevli askerlere de seslendi, bayramlarını tebrik etti.