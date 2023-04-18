İçişleri Bakanı Soylu: HDP'nin kimi desteklediği çok net ve açık

İstanbul 2. Bölge'den AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Zeytinburnu'ndaki Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, babasının yıllarca siyasetin içinde olduğunu belirtti.

Geçmişte evlerine sabahın 4'ünde, 5'inde hastalar geldiğini anlatan Soylu, "'Hastaneye gittik almıyorlar.' diye. Kapımızın önünde insan olurdu. Kalkardık. 'Baba böyle böyle diye.' kaldırırdık babamızı. Trakya'dan, Tekirdağ'dan, Kırklareli'nden gelenler Haseki Hastanesine battaniyeyle beraber gelirlerdi. Samatya'ya öyle gelirlerdi. Vakıf Gureba'ya öyle gelirlerdi. Bunu hep beraber yaşadık. Doktorun yüzünü görmek en önemli işti. Doktorun yüzünü görene kadar kapıdan randevu alacaksın. Hastanelerdeki ilaç kuyruklarını hep beraber yaşadık." diye konuştu.

"BÖYLE BİR TÜRKİYE'DE YAŞADIK"

Emekli maaşları konusunda da durumun aynı olduğunu anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zeytinburnu Ziraat Bankasının dili olsa da konuşsa. Akşamleyin gelirdi insanlar sıraya. Başımızı kaldırıp İHA yapmayalım, SİHA yapmayalım, üretim yapmayalım, her tarafta üniversitemiz olmasın, şehir hastaneleri yapmayalım, bu ülkede kendi kendimize yetebilir enerji kaynakları oluşturmayalım diye bizi Ziraat Bankasının önünde emekli kuyruklarında beklettiler. Hastanede doktoru görebilmeyi bize en önemli ödül olarak verdiler. Böyle bir Türkiye'de yaşadık."

Dedesiyle geçmişte yaşadığı Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'yle ilgili bir anısını anlatan Soylu, "Biz Tayyip Erdoğan'la sadece şehir hastanelerine kavuşmadık, sadece dünyanın en büyük havalimanına kavuşmadık, biz yitiklerimizi Tayyip Erdoğan'la yakaladık." dedi.

Soylu'nun bu sözleri üzerine bir vatandaş, "Dünya lideri oldu. Dünya lideri evelallah." diye seslendi.

Terörle mücadele süreciyle ilgili konuşan Soylu, "Hem Afrin'de hem de diğer noktalarda terör örgütünü oralardan söküp atabilme kabiliyetini ortaya koyduk. Öyle kolay bir iş değildir. Onlar konvansiyonel güçlerini bir şekilde büyütürken yani uçakta diğer savaş gemilerinde biz başka bir yola geçtik. İnsansız hava aracı ve silahsız insansız hava aracı oluşturarak kendimizi başka bir yerde üstün bir alana doğru taşıdık." ifadelerini kullandı.

- "BİR DAHA GELEMEDİLER"

Soylu, uyuşturucuyla mücadele noktasındaki çalışmalarla ilgili olarak, "Biz gelen eroinin rotasını değiştirdik. 24 ton eroin de yakalayan biziz, 22 ton eroini de yakalayan biziz. Geçen yıl bu zaman diliminde 7 ton, 6,5 ton eroin yakalandı. Şu anda 1 ton, 1,5 ton eroin yakalandı. Eroinin rotası değişti. Neden değişti biliyor musunuz? Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yakalamalarını yaptık. Nerede yaptık? Sınırlarımızda yaptık. Bir daha gelemediler. Kayıpları çoktu." diye konuştu.

Bir süre önce Diyarbakır'a gittiğini anlatan Soylu, uyuşturucu operasyonunda 215 kişinin yakalandığını ve bunlardan 165'inin tutuklanarak cezaevine girdiğini söyledi.

Türkiye'nin ilk kez kendi meselelerine dokunduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de terörle mücadele verdiniz. Bu ülkenin Doğu ve Güneydoğusuna gidilemiyordu. Saat 4'ten sonra kepenkler kapalıydı. Ben 2015, 2013, 2009'da da gittim. Nasıl işlerle karşı karşıya kaldığımı iyi bilirim. Hakkari'de 2016, 2017, 2018, 2019'da bir tek çocuk tıp fakültesini kazanmadı. Ondan önce zaten yoktu. Ama ne zaman? Türkiye terörle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başka bir aşamaya geçti, hele 15 Temmuz'dan sonra, o FETÖ darbesinden sonra başka bir aşamaya geçti."

Bakan Soylu, Türkiye'nin Avrupa, Amerika ve Batı'nın baskısına rağmen büyük işler yaptığının altını çizdi.

Bu yolculuğu devam ettireceklerini vurgulayan Soylu, şunları söyledi:



"Şimdi ne diyorlar? 'Kuzey Suriye'de ve Kuzey Irak'ta terör operasyonları sona erecek'. Bu ne demektir biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Hakurk'tan Avaşin-Basyan'a kadar, Metina'ya kadar, Zap'a kadar hatta Gara'ya kadar olan alanın tamamında terör örgütü yeniden hakimiyetini kuracaktır. Bir, iki yetmeyecek. 'Göreceksiniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki operasyonları da durduracağız.' diyorlar. Beni bağışlayın, HDP'nin bugün bir cumhurbaşkanı adayı yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Kimi destekledikleri belli, çok net ve açık. Büyük bir sorumlulukla karşı karşıya Türkiye. Ha bir oyu vererek kendi sorumluluğumuzu kurtarmıyoruz yani. Yarın öbür gün yine orada aynı şekilde terör hortlarsa bunun bedeli ve sorumluluğu bize aittir. Bunu çok net söylüyorum. Bugün orada terörü hortlatabilmelerinin imkanı söz konusu değildir. Bunu ülkenin İçişleri Bakanı olarak söylüyorum." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin tarihinin en güvenli noktasında olduğunu vurguladı.

Bakan Soylu, ziyaret öncesinde Zeytinburnu'nda da vatandaşlarla bir araya geldi.