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Politika

İçişleri Bakanı Soylu, İtalya mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefonda görüştü. Yapılan telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve işbirliği konuları ele alındı.

13 Eylül 2022 Salı 20:06 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Bakan Soylu ile İtalyan mevkidaşı arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde;

İki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi, teknik heyetlerin çalışmalarının devamı, güvenlik, terörle mücadele ve göç yönetiminde iş birliği konuları değerlendirildi.

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