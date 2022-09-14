İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Bakan Soylu ile İtalyan mevkidaşı arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde;
İki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi, teknik heyetlerin çalışmalarının devamı, güvenlik, terörle mücadele ve göç yönetiminde iş birliği konuları değerlendirildi.
����������— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 13, 2022
Bakanımız Sn. @suleymansoylu ile İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Luciana Lamorgese arasında gerçekleştirilen görüşmede;
▪️İki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi,
▪️Teknik heyetlerin çalışmalarının devamı... ⬇️https://t.co/D5eEMDBpp7 pic.twitter.com/Dng4BXVYWm