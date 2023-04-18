İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye imkanları en iyi şekilde yönettiği için ayakta durmuştur

İstanbul 2. Bölge'den AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneğini ziyaretindeki konuşmasında, Türkiye'nin uzun zamandan beri dışlamalarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Bugün Diyarbakır'da organize sanayi bölgelerinde 450 yatırımcının sıra beklediğini kaydeden Soylu, "Bugün Mardin'de sıra bekliyor. Bugün Lice'de belki sizin buralara gelip gitmek için tekstil fabrikaları açıyoruz. Bugün Diyarbakır'da üç ayrı yerde, Ağrı'da binlerce insanın çalışabildiği tekstil fabrikaları açtık. Doğu, Güneydoğu'ya, İç Anadolu'ya yeni istihdam alanı açtık." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin yurt dışıyla rekabet açısından elinde birtakım avantajlar bulunduğunu, bu avantajı imkanlar dahilinde yönetmeye çalıştığını kaydetti.

İhracatın 168 milyar dolardan 254 milyar dolara çıkabilmesinin kolay olmadığını aktaran Soylu, "50 milyar doların üzerine turizm geliri çıktı. Türkiye, son zamanlarda dünyanın karşı karşıya kaldığı bu ekonomik dalgalanmalara karşı eldeki imkanları en iyi şekilde yönetmeye çalıştığı için ayakta duruyor." dedi.

Gabar Dağı'nda artık terör olmadığını vurgulayan Soylu, buradan artık petrol çıktığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu ayrıca, Türkiye'nin altyapısıyla ilgili gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

Üretimin en önemli kaynağının insan olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Eğer siz başı açıkla başörtülüyü ayırırsanız, insan kaynağınızı hem insan hakları açısından hem inancımız açısından hem hakkaniyet açısından engellemiş olursunuz. Bu ülkede başı açık ve başı örtülü iki kardeşten biri üniversiteye gidemiyordu. Doktor olamıyordu, polis olamıyordu, asker olamıyordu, kaymakam olamıyordu, hakim olamıyordu. Bu iki kardeşten biri subay olamıyordu. Bu iki kardeşten biri devlette herhangi bir görev alamıyordu. Bugün alıyor. Battı mı Türkiye? Hayır, batmadı. Tam tersi Türkiye büyük bir güç oldu. İki bin dolarlık kişi başına gelir seviyesi olan Türkiye, bu yıl on bin dolara geldi."

Bakan Soylu, Türkiye'de artık kimsenin hayat nizamı ve yaşam tarzına müdahale edilmediğinin altını çizdi.

"TÜRKİYE BÜTÜN BU MESELELERDEN ALTYAPISINI GÜÇLENDİREREK ÇIKMIŞTIR"

Soylu, 2053 ve 2071'i çok güçlü hayal ettiğini belirterek, "Bizden sonra gelecek nesle diyecekler ki 'Onlar Türkiye'nin bir önceki yüzyılını devralmışlardı. Onların devraldığı Türkiye'de kurtuluş mücadelesinde, Çanakkale'de insanlar kendi hayatlarını mahvettiler ve biz onların sayesinde ayakta durduk ama ondan sonraki yüzyıl, yani bizim nesil bütün dünyaya rağmen ayakta kaldı. Bütün sınamalara rağmen ayakta kaldı. Güzel bir laf vardır. 'Öldürmeyen darbe güçlendirir.' Türkiye bütün bu meselelerden altyapısını güçlendirerek çıkmıştır." dedi.

14 Mayıs'ın Türkiye için milat olacağını vurgulayan Soylu, "Altyapısını yapan Türkiye, başka bir sıçramaya doğru adım atacaktır. Bizim milletimiz büyük millettir, her şeyi görmektedir." ifadelerini kullandı.