İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'nin yolculuğu yeni başladı

Türkiye'nin yıllardır hem içeriden, hem de dışarıdan gelen büyük badireleri atlattığını belirten Soylu, "Türkiye'nin hangi adımları attığını mücadelesini haykırmaya hazır mısınız? Türkiye hem dışarıdan hem içeriden 10 yıllardır büyük badirelerle karşı karsıya kaldı. 10 yılda bir darbe yaptılar. Bu milletin sevdiklerini idam ettiler. 'Bu ülkeyi siz değil, dışarıdakiler yönetir' dediler. Birliğimize beraberliğimize kimliğimizi her şeyimize karstılar. Bu kadar baraj yapabilirsiniz diye üzerimizde vesayet kurmaya çalıştalar. Edanızdaki coğrafyayı ve kardeşlerimizi yoksulluğa ve mahzunluğa ittiler. Tek gayeleri Anadolu coğrafyası insanlığa umut olmasın istediler. Erdoğan bu ülkeye Başbakan olduğunda 10 gün sonrası görülemiyordu. 'Hedefimiz 2023' dedi. Ardından 2071 dedi. Erdoğan şimdi başka bir şey söylüyor. Hem de ne zaman, Avrupa soğuktan donarken söylüyor. 2023, 2053, 2071 dedi, şimdi de Türkiye 100 yılı diyoruz. Kıymetli Aydınlılar altını çizerek söylemek istiyorum. Türkiye çok badireler atlattı. İnsanlar maaşlarını alabilmek için, insanlar akşamdan Ziraat Bankası önünde kuyruğa giriyordu. Hastaneden randevu alabilmek için gece yarısı battaniyeye sarılarak insanlar sıra almaya çalışıyordu. Ancak zengin insanlar uçağa binebiliyordu. Ne oldu da 20 yıldır Erdoğan ile buraya gelindi. Petrol mü bulundu?

"DAĞLAR TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçmişte her gün vatan evlatlarının 5-10 tabut ile geldiği ülkeyi bugün o dağlardan teröristleri temizlediklerini söyledi. Soylu, "Bugün terörle mücadele ediyoruz. Elin oğluna avuç açmıyoruz. Amerika'ya avuç açmıyoruz. Türkiye bunu nasıl başardı? Avrupa pandemide yaşlıların ölüme terk ederken, Erdoğan'ın yaptığı şehir hastaneler bütün dünyaya örnek oldu. Vatan evlatlarının 5 tane, 10 tane şehit tabutları ile geldiği bu ülkede dağlar teröristlerden temizlendi. Ulaşım Avrupa'nın parmak ısırdığı şekle geldi. Ben İstanbul'da büyüdüm. Dedem bizi Cuma günleri çeşitli camilere götürürdü. Hem Müslümanlığı, hem de 600 yıl dünyayı sömürmeden yöneten Osmanlıyı anlatırdı. 'Ayasofya'da İnşallah size namaz kılmak nasip olur' diye dua ederdi. Allah'a hamdolsun bugün nasip oldu. Erdoğan sadece ATAK helikopteri değil, hasta adam dedikleri ülkeyi, Amerika'nın tahammül edemediği devrimleri de yaptı. Dindar olan dindarım dedi, Aleviyim diyen Aleviyim diyebildi. Her ona saldırmak istediklerinde Menderes ile fotoğrafını yan yana koyup 'senin de sonun böyle oyacak' dediler. Ama korkmadı. Niye biliyor musunuz? Arkasında mangal yürekli bir Türk milleti var da ondan. Allah sizden razı olsun. Bugün aslında başka bir yerde olacaktım, ama hemşehrilerim Aydınlılara hislerimi söylemek için geldim. Erdoğan'a sahip çıktığınız için Allah sizden razı olsun"

"TÜRKİYE'NİN YOLCULUĞU YENİ BAŞLADI"



İçişleri bakanı Soylu, "Kılıçdaroğlu'nu tanıyor musunuz? Amerika'nın talimatı ile tezkereye 'hayır' dedi. Niçin? Çünkü PKK-PYD orda olsun istediler. Apo'nun eski arkadaşını kendine danışman yaptı. Ay-Yıldızlı bayrağı kaldırdılar. Niçin? Masanın altında PKK ile iş tutuyorlar. Bunlar çürük domates. Buradan şikayet ediyorum polisimiz ve kahraman Mehmetçik adına. Türk polisi, askeri uyuşturucu ticareti yapıyor diyor. Yazıklar olsun. Dağları tertemiz yaptık. Terör bitirdik. Ondan intikam almak istiyor. Bir de Babacan var. Ali Babacan Anayasadan Türklüğü çıkaracaklarını söylüyor. Yapamazsınız. Bir de Meral Akşener var. Geçen gün Diyarbakır'a gitti. PKK ile iş tutmaya çalışanları Allah hiç bir zaman mutlu mesut etmemiştir. Ne dedi biliyor musunuz? 'Artık bu kan dökme bitsin' dedi. Kim kan dökücü? Polis mi Asker mi? Sen polisi askeri kan dökücü dersen, bu millet senden bunun hesabını sorar. Menderes diyarından, Efeler diyarından sesleniyorum. 14 Mayıs'ta bunları haddine bildirecek misiniz? Biz büyük bir yolculuğa çıktık ancak Türkiye'nin yolculuğu yeni başladı. Bir araba yaptık çıldırıyorlar. Terör temizlendi. Gabar'da petrol, Bingöl Genç'e demir çıktı. Allah'a hamd olsun bize Tayyip Erdoğan, 6'lı masaya da Kılıçdaroğlu düştü. Erdoğan'ı Türkiye yüzyılında Türkiye'nin lideri olarak sandıklardan çıkarmaya hazır mısınız? Atacağınız her oy rahmetli Menderes'i asanlardan ve astıranlara atacağınız Osmanlı tokadı olacaktır" dedi.