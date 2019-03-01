İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'yi dünyanın merkezi haline getirmeye çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Denizköşkler Toplantı ve Davet Salonunda kanaat önderleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye'nin çok yol katettiğini aktaran Soylu, 21. asrın başından itibaren "Büyük Türkiye" için ülke olarak yeni bir iddianın ortaya konduğunu dile getirdi.

Soylu, iç güvenliğin en önemli unsurunun siyasi iktidar olduğunu vurgulayarak, "Bugün dağlarda uçurtma uçuruyoruz, bırakın şehirleri. Dağlarda 15 bin terörist vardı, bugün 700 teröriste düştü. Bugün sadece 250 operasyon var. Bu coğrafyaya iki şey yakışmaz. Birincisi zayıflık, ikincisi ise tembellik. Bugün, son 30 yılda terör örgütüne katılımın en düşük seviyede olduğunu görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da artık güven var. Bunu sağlayan siyasal istikrardır. Biz devlet olarak üstümüze düşen görevi yaptık, kalbimiz mutmain. Bu ülkede bir daha terörü gündeme kim getirmeye çalışırsa onu da affetmeyiz. 9-17 çalışarak sorunların çözüleceği bir dönem de değildir bazen 20 saat çalışıyoruz. Bir fırsat yakaladık. 200-300 yıldan sonra bu fırsatı yönetmeliyiz, biz eski Türkiye değiliz. Bize, 'Afrin'e girmeyin' dediler, girdik. 'Biz oraya girer, teröre de gereğini yaparız.'dedik. " şeklinde konuştu.

Soylu, Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu topraklar kimseye sırtını dönmez. Bizim hayatımız bir imtihan, biz Müslümanız, bizim için bu dünya imtihan dünyası. Ne yapacaktık Suriyelilere yardım etmeyip de. 300 yıl aynı sancak altında yaşadık. Geleceğimize çok büyük bir insanlık abidesi bırakıyoruz. Yeniden Türkiye'yi dünyanı merkezi haline getirmeye çalışıyoruz, Batı ile Doğu'nun merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Tarihin bize bıraktığı bir emanet olan İpek Yolu var. Onu yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Türkiye gelecek nesillere çok büyük birikimler bırakıyor. İlk kez bu duruma geldik. Bir derdimiz var bizim. Bir iddia ortaya koyuyoruz. Gelecek Türkiye'sinin inşasını hep beraber sağlamaya çalışıyoruz. Başka bir noktaya geldik. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bize sunduğu bir nimet var. Türkiye yeniden sıçrayabilecek, yeniden hedeflerine ulaşabilecek. Yeniden yarınlara adım atabilecek. Türkiye bir iddianın peşindedir. Biz güçlü olmak zorundayız, biz kuvvetli olmak zorundayız. Dünyanın en stratejik toprağında kendimize vatan bulduk. "

Seçimlere değinen Soylu, "Türkiye bir daha bu fırsatı yakalayamaz. Teröre karşı, uyuşturucuyla mücadeleye karşı bu fırsatı yakalayamaz. Bu kaseti başa sardırmayın. Biz İstanbul'a zaman kaybettiremeyiz. İstanbul bizim en kıymetlimizdir. " dedi.

"BİZ BUNLARI MECLİS'TE DE GÖRDÜK"

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra Cevizlibağ'da bir otelde Giresunlu gençlerle buluştu.

Burada konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir araya gelmesinin üç beş belediye kazanma derdinden kaynaklanmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Memleketin bekası derdindendir, büyük bir tezgah kurulduğu içindir. PKK'ya belediyeler üzerinden can suyu vermek istiyorlar, teyakkuzumuz, bu oyunu gördüğümüz içindir. Bizim buna itirazımız var. Çünkü biz HDP'nin belediyelere nüfuz ettiğinde şehirleri nasıl terörize ettiğini, Doğu ve Güneydoğu’da gördük. Çukur eylemleri sonrasında devraldığımız belediyelerde tam 25 bin konut yapmak zorunda kaldık. Sadece şehirlerde değil, biz bunları Meclis'te de gördük. Bizim buna itirazımız var. Kendi toprağımızda görev yapan askerim, polisim, jandarmam için, 'işgal askeri' diyecek kadar ileri gittiler. Elbette ki cevaplarını verdik ama isterdik ki onlar bize o lafı söylerken biz tepki verdiğimizde diğer partiler de bizim yanımızda olsunlar, en azından onlara 'haddinizi bilin' desinler. Biz bunu beklerdik. Çünkü milletvekili olmak bunu gerektirirdi ama maalesef arkadaşlar geldiler, güya bizi teskin etmeye, aslında bizi susturmaya çalıştılar."