İçişleri Bakanı Soylu, Yemen Dışişleri Bakanı Bin Mubarek ile görüştü

Soylu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen Bin Mubarek'i, İçişleri Bakanlığı girişinde resmi törenle karşıladı.

Polis mangasını selamlayan Bin Mubarek, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bin Mubarek'i makamında ağırlayan Soylu, burada yaptığı konuşmada, kendilerini Türkiye'de görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Soylu, Bin Mubarek ve heyetiyle yararlı bir görüşme gerçekleştirmeyi umduğunu belirterek, Yemen ile Türkiye arasındaki kardeşliğin geldiği noktayı tarif etmenin zor olduğunu bildirdi.

Yemen'in karşı karşıya kaldığı durumun, Türkiye'yi çok üzdüğünü belirten Soylu, Türkiye'nin, Yemenlilerin ikinci değil asli evi olduğunu söyledi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yemen ile ilgili kendilerine olan talimatının çok açık ve net olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah içinde bulunduğunuz durum bir an önce sona erecektir. Hem bu çatışmaların sona ermesi önemlidir hem de Yemen'in güvenlik altyapısının tesisi büyük önem taşımaktadır. Bunun için tüm arkadaşlarımızla yoğun bir mesai harcıyoruz. Meselenin ikinci boyutu ise yaşanan insani krizin yarattığı yıkım ve acıların sarılmasıdır. Eğitimden sağlığa, beslenmeden temel hizmetlere erişime kadar büyük bir zorluk var. Bu çatışmalar devam ettiği sürece sadece bugünü değil aslında geleceği de kaybediyoruz. Bugün Yemenli çocukların bir bölümü okula gidemiyor. Bunun vebalinin büyük olduğunu biliyoruz. Bunun için herkes üzerine düşeni yapmalıdır."

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın Yemen'i ziyaretini anımsatan Soylu, "Bugün yapacağımız görüşmelerle inşallah yine hem insani hem yaraların sarılması hem de bahsettiğimiz tüm konular açısından önemli adımlar atarız." dedi.

- "İkinci evimde hissediyorum"

Bin Mubarek ise kendisini ikinci evinde hissettiğini belirterek, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve Yemen arasındaki tarihi ilişkileri anımsatan Bin Mubarek, Yemen'de Türk milletinin izlerine rastlamanın mümkün olduğunu anlattı.

Bin Mubarek, Türkiye'nin onarmasının ardından tekrar hizmete alınan bir yapının Husiler tarafından tekrar yok edildiğini belirterek, "Gittiğimizde tekrar bu yapıyı onaracağız, eski haline getireceğiz. Bu zor durumda Türkiye'nin hem siyasi hem insani hem de kalkınma yönündeki desteklerini takdirle karşılıyoruz, bunlar için şükranlarımı iletiyorum. Yine eğitim alanında da destekleriniz var." diye konuştu.

Türkiye'deki güvenlik ve istikrarın sürekliliği yönünde temennilerde bulunan Bin Mubarek, "Türkiye'nin özellikle terör belasıyla mücadelesini biliyoruz. Allah sizleri korusun. Biz Yemen'de istikrarın anlamını ve kıymetini çok iyi biliriz. Çünkü Husi terörüyle karşı karşıyayız. İnsanı hedef almaktalar ama ondan da önemlisi bizim değerlerimizi yok ediyorlar ve tabii ki geleceğimizi." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Soylu ve Bin Mubarek arasındaki görüşme, basına kapalı sürdü.

İki bakan, buradaki görüşmenin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'ndaki (GAMER) heyetler arası toplantıya katıldı.

Soylu, Bin Mubarek'e GAMER hakkında bilgi verdi.