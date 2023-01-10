İçişleri Bakanı Soylu: Gabar Dağı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de yayınlanan Murat Çiçek ile Yüz Yüze Programı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Programda, terörün kırsal/şehir yapılanması, göç meselesi, çökertilen organize suç örgütleri, kadına şiddet konusu, polis teşkilatına müjdeler, terörle ilgili en kapsamlı araştırma konuları ele alınıyor.

Bakan Soylu, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in sorularını cevaplıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Konuşmasına 10 Ocak Türk İdareciler Günü programı nedeniyle programa biraz geç kaldığını belirterek başlayan Bakan Soylu, "Bizi izleyenleri hem sevgiyle hem de muhabbetle saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak isterim. Şu anda gecikmemizin sebebi için de özür diliyorum. Bugün 10 Ocak Türk İdareciler günü. Onun bir programı vardı. Hem kaymakamlar, hem de vali yardımcıları vardı. Onların ödüllerini verdik. Emekli olanlara teşekkürlerimizi sunduk. Büyüklerimiz vardı yıllarca ülkemize hizmet eden, milletimize hizmet eden onlara teşekkürlerimizi sunduk ve anca yetişebildik. Bizi gecikmemizden dolayı bağışlayınız. Ayrıca 10 Ocak Gazeteciler gününüzü de tebrik ediyorum tabii ki hakkaniyetle haber yapanları, doğruyu yansıtmaya çalışanları, alnının teriyle para kazanmaya çalışanları tebrik ediyor ve kutluyoruz." dedi.

"ARALIK OCAK ŞUBAT AYLARINDA ESKİDEN OPERASYON YAPMAK ADET DEĞİLDİ"

Murat Çiçek'in "" sorusunu cevaplayan Soylu, "Türkiye'de, Türkiye'nin dağlarında Aralık, Ocak, Şubat aylarında operasyon yapmak eskiden adet değildi. Gabar Dağı'ndaki 7 teröristten 4'ü bugün etkisiz hale getirildi." diyerek, "Siz ne kadar alnınızın teriyle para kazanıyorsanız bu ülkenin müdafaası için de alnının teriyle bayrağa olan sevgisiyle mücadele edenler var. Biz burada rahat ve huzur dolu ortamda konuşuyor isek kafamızda endişeler karıncalanmalar yoksa şehit olanlarımıza gazi olanlarımıza bugün mücadele edenlerimize, mücadele edip de içi içine sığmayan emekli kervanında olup ama görev düşerse yaparım diyenlere minnet ve şükran borçluyuz. Hangi tarihte hangi zaman diliminde olursa olsun. Hikaye şu 30 Nisan 2022 tarihinde İsmail Can Akdeniz bizim kahramanımız Cudi'de şehit oluyor. Yaklaşık 1800 metre uzaktan bir atımla şehadete erişiyor. Onun arkadaşı var yine Teğmen. Aslında görev yılı bu sene doluyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında o doğu görevini bırakıp dönmesi lazım. Kafasında bir tek şey var, arkadaşımın intikamını almam lazım. Bütün operasyonlara katılıyor. Bugün günlerden 10 Ocak, seyircilerimize şunu söylemem gerekir. Türkiye'nin dağlarında Aralık Ocak Şubat aylarında eskiden operasyon yapmak adet değildi. Biz Aralık ayında 11 terörist etkisiz hale getirdik 2 teslim oldu." ifadelerini kullandı.

"GABAR DAĞI'NDA 7 TERÖRİST VARDI 4'Ü GİTTİ ŞİMDİ 3'Ü KALDI"

Teröristlerle girilen çatışmada atılan el bombasıyla yaralanan askerlerin GATA'ya getirilip tedavi altına alınacağını açıklayan Bakan Soylu, "Bu ay da şimdi Gabar Dağı'nda teğmenimizin katıldığı rahmetli İsmail'in intikamını alacağını kendine yemin ettiği, eşi hamile olan ve 10 gün sonra çocuğunu doğuracak olan teğmenimiz bugün sıcak çatışmaya giriyor ve timiyle beraber 4 teröristi etkisiz hale getiriyor 2 metreden. Mağarayı tespit ediyorlar 2'si gri kategoride olan 4 teröristi etkisiz hale getiriyorlar. Gabar Dağı'nda 7 terörist vardı 4'ü gitti şimdi 3'ü kaldı. Cudi Dağı tertemiz. Şimdi bu kahramanlara şarapnel el bombası atıyorlar. Şarapnelde sırtı yaralanıyor. Allaha çok şükür ilk müdahale yapıldı şimdi GATA'ya getireceğiz. 2 yaralımız oldu 4 terörist de etkisiz hale getirilmiş oldu. Türkiye işte böyle bir kahraman mücadeleyi yürütüyor." şeklinde konuştu.

"DOĞU'NUN MAKÛS TALİHİNİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BU MİLLETLE YENDİ"

Terör örgütü mensuplarının Türkiye'de geçmişte yaşattıklarını hatırlatan Bakan Soylu, "Tendürek'in üssünü bir uzay üssüne döndürdük. Doğu'nun makûs talihini Recep Tayyip Erdoğan bu milletle yendi. Biz sadece PKK/KCK terör örgütüyle mücadele etmedik, FETÖ ile de mücadele ettik. Türkiye'de FETÖ'ye diz çökerttik. Avrupa'da korunmasına diz çökerttik. Recep Tayyip Erdoğan Türk tarihine altın harflerle büyük isimlerle geçecektir. İki meselesi önemlidir, diğerleri de büyük önem taşımaktadır. Birisi FETÖ'dür birisi de Ayasofya'dır." diye sözlerine devam etti.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde teröristlerin vatandaşlara çektirdiği eziyet ve acıları hatırlatan Bakan Soylu, "Bu ülkede Doğu ve Güneydoğu'da akşam saat 4'ten sonra insanlar kepenk kapatıp evine gitmek zorunda kalıyorlardı. Türkiye'nin bir takım yolları terör örgütü tarafından kesiliyor ve o yollarda güvenli seyahat edebilmek mümkün değildi. Bu ülkede birileri sözde mahkeme kurduklarını ifade ediyorlardı. Vergi topluyorlardı ve bunu dağlardaki gücünden alıyordu." dedi.

"MUHALEFET SINIR ÖTESİ TEZKEREDE BİZE DESTEK VERMEDİ"

Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen başarılı operasyonlara dikkati çeken Bakan Soylu, "Dağlardan aldığı güçle Karadeniz'de terör örgütü vardı. Bugün Eren Abluka, Sonbahar Kış 20 operasyonundayız. Karadeniz'de bugün terörist yok, tertemiz. Kars'ta terörist yok tertemiz. Erzurum kırsalında terörist yok, tertemiz. Bingöl terörist yok, tertemiz. Amanoslar hattının tamamında bize ana muhalefet ve muhalefet tezkere vermedi. Niçin, şu hattın dışına çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle terörle mücadele konseptinin tamamen değişmesini talimatladığı mücadeleye Afrin'de, Cerablus'ta, Azez'de, Elbab'da, İdlib'de, Tel Abyad'da, Resulayn'da ve bize dışardan gelebilecek terör saldırılarında bize mücadele gücü vermemek için sınır ötesi tezkereyi bize vermedi. Sınır ötesi tezkereyi bize vermemek sadece terör örgütünün konuşlanmasını sağlamak değil aynı zamanda Amanoslar'ı terör örgütünün yatağı haline getirmektir. Afrin'i terör örgütünün yatağı haline getirip oradan buraya aktarımı sağlayabilmektir. Burası bugün tertemiz. Adıyaman'dan Mersin'e kadar Hatay'dan Osmaniye Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a kadar Amanoslar'ın tamamı tertemiz. Yine bunun yanı sıra burada Şanlıurfa eskiden terörist vardı şu anda yok. Cudi buralarda artık terörist yok. Yine Tunceli geçen gün bir komutanımız geldi biraz önce konuşmada söyledim bin 600 terörist vardı Tunceli'de. Şu anda 2 terörist Tunceli hattında 4 terörist de Tunceli Erzincan arasındaki hatta var. Toplam 6 terörist var. Şimdi Gabar'da biraz önce söyledim 7'ydi 4'ü gitti 3'ü kaldı." şeklinde konuşmasına devam etti.

"120'NİN ALTINDA TERÖRİST KALDI"

Bakan Soylu, Türkiye'nin dağlarında kalan terörist sayısının 120 olduğunu açıkladı.

Türkiye'ye yasadışı yollarla giren 66 teröristin tespit edildiğini dile getiren Bakan Soylu, terörle mücadeleye yönelik yürütülen operasyonların sonuçlarının da belirgin olduğuna dikkat çekti.

Bakan Soylu, "Birileri burun kıvırıyor, dudak kıvırıyor. 120'nin altında Türkiye'nin dağlarında terörist kaldı. Bu yıl dışarıdan 66 terörist girmesine rağmen, eğer girmeseydi bugün 50-60'lı rakamlardan bahsediyor olacaktık." dedi.

Türkiye'de yürütülen terörle mücadelenin sonuçlarından bahseden Bakan Soylu, kurulan Organize Sanayi Bölgeleri sayesinde sanayi üretiminin canlandığına değindi.

Bakan Soylu, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği durum şudur; Diyarbakır'da 3 tane sanayi sitesi var. Karacadağ, Tekstil Sanayi Sitesi ve Birinci OSB'nin genişleme havzası. Şu anda 450 yatırımcı sıra bekliyor. Bunu hayal eder misiniz lütfen? 105 milyon dolara Çinko Fabrikası yapıldı. Özel önemi bulunan bir ithal kalemimiz artık ortadan kalkıyor ve 300 milyon dolara kadar çıkacak bu yatırım. Çinko nerede üretiliyor? Hakkari'de... Nerede yapıldı Siirt'te... Oradan oraya geliyor. Peki terör olsaydı gelebilir miydi, gelemezdi. Peki, Türkiye'nin en büyük yatırımlarından bir tanesi Bingöl'de yapılıyor, SÜTAŞ. Yaklaşık 5 milyar liranın üzerinde bir yatırım ve bütün bölgeye hareket veren bir yatırım. Bingöl'de başka bir yatırım daha var o da şu: Ereğli Erdemir. Yaklaşık 600 milyon dolarlık bir demir işleme fabrikası kuruluyor oraya. İzabe tesisi büyük bir tesis kuruyor. Peki bu tesisi nasıl kuruyor? Çünkü Bingöl'ün Genç ilçesinde 100 milyon ton demir cevheri bulundu. Orada işlenecek ve oraya gelecek. Ağrı'da 15 bin kişilik tekstil kent ayakkabı sanayi sitesi kuruluyor. Şu anda 3-5 bin kişi çalışıyor. Türkiye 81 vilayetinde nasıl üniversite yapılmışsa aynı şekilde Doğu ve Güneydoğu'nun tamamında üniversite yapıldı."