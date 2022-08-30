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Politika

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İki tarafı karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, “Ankara'da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?” dedi.

IHA30 Ağustos 2022 Salı 21:28 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayarak tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni 'troll' yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım; FETÖ'nün ayak izinden yürümen, HDPKK'ya sevgin, CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen, kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman.ifadelerini kullandı.

"POLİSLE ÖĞRETMENİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE UTANMIYOR MUSUN?"

Ayrıca Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, Ankara'da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun? Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç" ifadelerini kullandı.

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