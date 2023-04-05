İçişleri Bakanı Süleyman: Köylerdeki vatandaşlar için 65 bin konteyner getirilecek

Pazarcık ilçesinde Türk Kızılay çadırında depremzedelerle iftar yapan Bakan Soylu, büyük bir afet yaşandığını, depremlerin ardından 59 günün geride kaldığını, yaraları hep birlikte sarmaya çalıştıklarını belirtti.

Çadırlardan konteynerlere, iftarlardan aşevine, çocukların çadır ve konteyner kentlerde eğitilmesinden sağlığa, tuvaletlerin temizliğinden banyolara, çamaşır, kurutma makinelerine kadar en ince detaylarla ilgilendiklerini dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Biz sizi yalnız bırakmayacağız, sonuna kadar sizlerle beraberiz Allah nasip ederse. Kalıcı konutların temeli atıldı. Allah nasip edecek bir yıl içerisinde kalıcı konutlara geçilecek. Ama sadece o yetmiyor. Göreceksiniz Kahramanmaraş da, Pazarcık da, Afşin de, Elbistan da, Göksun da, Hatay da, Adıyaman da, Malatya da eskisinden daha güçlü olacak. Gelecek nesillerimize daha güvenli oturacakları şehir teslim edeceğiz ve emanet edeceğiz. Eskisinden daha güvenli olacak, daha dirençli olacak. Sadece konut yapmayacağız, okulundan hastanesine, sağlık ocağından parkına, kültüründen sanatına kadar. Bize bırakılan mirası daha güvenli bir şekilde geleceğe aktarabilecek adımı hep birlikte gerçekleştireceğiz."

2 MİLYON KİŞİYE İFTAR

Soylu, ramazanda bölgede binlerce iftar çadırı kurulduğunu, sadece AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonunda 2 milyon kişiye iftar verildiğini kaydetti.

660 bin çadırda 2 milyon 650 bin kişinin yaşadığını ifade eden Soylu, 51 bin olan konteyner sayısının bir ay sonra 100 bini aşacağını vurguladı.



Bakan Soylu, Pazarcık'ın depremin ana merkezlerinden birisi olduğunu anımsatarak, "Biz o sabah saat 09.00'da vasıl olduk Kahramanmaraş'a. İlk önce Kahramanmaraş merkeze gittik ardından oradaki meseleyi görüp, yapabileceklerimizi yaptıktan sonra hemen Pazarcık'a hareket ettik, Pazarcık'ta durum nedir, ne noktadayız diye. İkinci depreme Pazarcık'ta yakalandık. Şunu söyleyeyim, buranın köylerine gittik, Allah bir daha öyle bir gün göstermesin. Kayıplarımız oldu, el birliğiyle bugünlere geldik. Onları geri döndüremeyiz ama gelecek nesillerimize daha güvenli şehirler, daha güvenli evler ve daha güvenli bir ortam hep beraber bırakabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar milletine verdiği her sözü tuttuğunu aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Van'da deprem oldu oradan ayrılmadı, oradaki insanlarımızı sıcak yuvasına sokana kadar. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de deprem oldu bir yılda başlangıç itibarıyla o konutların önemli bir bölümünü teslim etti. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarında vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık ve teslim ettik. Şimdi de köylerde köy konutları, köy evleri yapılacak. Şehirlerde şehir evleri, kalıcı konutlar yapılacak. Milletimiz sıcak ve güvenli yuvalarına başını sokacak. Bu aşamaya kadar geçici olarak yaşadığınız çadırlar ve konteynerlerin standartlarını sürekli artırmaya çalışıyoruz elimizden geldiği ölçüde. Çocuklarımızı, büyüklerimizi ve hastalarımızı yalnız bırakmıyoruz, hepsiyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Kaymakamımızdan, belediye başkanımıza, sağlığımızdan sosyal hizmetlerimize kadar, müftülerimizden hocalarımızdan her birinden Allah razı olsun. Herkes geliyor elini uzatıyor el birliğiyle bu meselenin içerisinden çıkmak için çaba sarf ediyoruz."

- 65 BİN KATLANIR KONTEYNER

Süleyman Soylu, Pazarcık ilçe merkezindeki enkaz kaldırma çalışmalarının bittiğini anlatarak, "Yani hem acil yıkılacaklar hem de aynı zamanda enkaz ve yıkık olanları kaldırıldı. 10 gün içerisinde birinci etabı bitiriyoruz. Yani neyi bitiyoruz? Hem acil yıkılacakları hem de enkazları kaldırmış olacağız. Hep birlikte ondan sonra ağır hasarlıları yıkacağız." dedi.



"Bu esnada burada nasıl konteyner şehirler oluşturmuşsak sağ olsun Kırıkkale Valimiz de aynı şekilde köylerde de yaptı." diyen Soylu, "Deprem bölgesindeki köylere ağır hasarlı, orta hasarlı, yıkık, yıkılmış bütün bunların tamamına konteyner vereceğiz evlerinin yanında. Verdiklerimiz var, vereceklerimiz var. Katlanır konteyner getiriyoruz. Çin'den getiriyoruz. İlki 10-11 gün sonra inecek ve buradan başlayacak. Yaklaşık 65 bin konteyner getiriyoruz sadece köylerdeki vatandaşlarımıza verebilmek için. Katlanabilir konteyner, sonra katlanır bir kenara koyarız işini gördükten, evini tamamladıktan sonra." ifadelerini kullandı.

Depremden 2 ay sonra bu kadar derlenip toparlanmanın hiçbir ülkenin harcı olmadığını, Türkiye'nin bu durumdan güçlü çıkacağını aktaran Soylu, şöyle devam etti:



"Bir mübarek ramazan sofrası etrafındayız. Hepimiz çocukken ezana kulağımızı verirdik ki sofradaki annemize ve babamıza ezanın okunduğu müjdesini ilk önce biz getirelim. Ramazan bize bunu öğretti. Biz ezanlarla büyüdük. Her pazartesi sabah okula gittik bu ülkenin birliğini bizim içerimize zerk eden İstiklal marşları ile büyüdük. Biz büyük bir milletiz. Buradan güçlü çıkacağız ve yine bizden ümidi olan, bugün bu ülkenin güçlü bir şekilde yeniden hızlı bir şekilde ilerlemesini isteyen, dua eden, bugün Kabe-i Muazzama'da tavaf edip 'Allah'ım bu Müslüman yurduna sen yardım et' diye dua eden, güçlendikten sonra da dünyanın başka ülkelerindeki insanlarına bizden medet bekleyen insanlarına yardım eden bir ülkeyi yine en kısa zamanda hep birlikte gerçekleştireceğiz, bunu beraber sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Soylu, "Allah bizi sizlere mahcup etmesin inşallah. Bizi gelecek nesillerimize de mahcup etmesin ki onlara güvenli ve güçlü bir ülke bırakalım. Sabrınıza, tevekkülünüze, kardeşliğinize minnettarız. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her birinize ramazan dilekleri, muhabbetleri var. Her birinize tekrar geçmiş olsun dilekleri var. Allah razı olsun. Nice ramazanlarda buluşmak dileğiyle." diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından çadır kentte yaşayan depremzedelerle çocuklar için oluşturulan eğlence alanlarını ziyaret etti.

Burada ahşaptan yapılan bir kütüphaneyi de inceleyen Soylu, "Okulları özlediniz mi?" diye sorduğu öğrencilerden "Evet" yanıtı alınca, "İnşallah bakalım bayramdan sonra inşallah. Olur mu? Vali amcalarınız, Milli Eğitim Bakanımız çalışıyor. İnşallah bayramdan sonra bir adım atacağız." dedi.

