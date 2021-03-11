İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: AFAD'la ilgili mobil uygulama yapıyoruz

DHA 11 Mart 2021 Perşembe 15:12 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 15:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Afet Eğitim yılı kapsamında, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ile ayrı ayrı 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü' imzaladı.

'NERDE BU DEVLET' DENMİYOR ARTIK'

AFAD'da düzenlenen protokol töreninde konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu hatırlatarak, depremden sele, kaya düşmesinden çığa kadar birçok afetle karşı karşıya olunduğunu söyledi. Bu afetlere karşı birlikte hareket edebilmenin önemini vurgulayan Soylu, "Birçok depremden sonra hep aynı jenerik zihnimize kazınmıştır, 'Nerede bu devlet'. Oysa bugün; Allah korusun, deprem sel, çığ, kaya düşmesi gibi afetlerle karşı karşıya kalındığında devlet sadece anında müdahale gerçekleştiren bir anlayış ortaya koymuyor. Aynı zamanda koordinasyonunda bulunduğu meslek kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, her aşamasında elinden gelen desteği ortaya koyabilme kabiliyetini gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımız liderliğinde artık 'Nerede bu devlet' sözünü duymuyoruz. Allaha şükürler olsun bu konuda bütün kurumlarımız büyük bir seferberliği yerine getiriyorlar. Afete müdahale konusunda Türkiye en öncü ülkelerden biri. Afet öncesi yaptıklarımız ve alacağımız tedbirler elbette bizi bu konuda dünyanın en öncü ülkeleri arasına sokacaktır" dedi.

'HEDEF, 51 MİLYON KİŞİYE EĞİTİM'

2021 yılı için 51 milyon kişiye eğitim verme hedefleri olduğunu belirten Soylu, "81 il valimiz ve 1127 mülki idari amirimizle başladık, bunları tamamladık. Martın ilk 10 günü içindeyiz. 1 Ocak'tan itibaren şu ana kadar 2 milyon 474 bin 223 yüz yüze eğitim gerçekleştirildi. 4 bin 622 eğitmenimize, 'eğitici eğitimi' denilen bir eğitim verdik. 1 milyon 15 bin 100 sosyal medya eğitimi verilmiştir. Mobil simülasyon TIR'larımızda simülasyonla eğitim yapıyoruz. Burada da yüz yüze 20 bin kişiye eğitim verilmiştir. Toplam 29 üniversitede bugüne kadar koordinasyonu sağlamak üzere protokol gerçekleştirdik" diye konuştu.

'AFAD'LA İLGİLİ BİR UYGULAMA YAPIYORUZ'

Bakan Soylu, AFAD'la ilgili mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bu konuda tüm operatörlerle iş birliği yapıyoruz. Kadın Destek Uygulaması (KADES) gibi AFAD'la ilgili uygulama yapıyoruz. Nasıl Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) uygulamamız var, hayvanlarla ilgili Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamamız var, şimdi AFAD'la ilgili bir uygulama yapıyoruz. Allah korusun deprem oldu, sizi navigasyonla toplanma alanına götürecek. Sizin hiç bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Orada eğitim uygulaması olacak. Allah korusun enkaz altında kalındı, enkaz altında nerede olduğunuzu, hangi noktada olduğunuzu belirleyecek. Acil hatlara ulaşabilme kabiliyetinizi ortaya koyacak. En iyi çeken cep telefonunu kendine santral yapacak oradan ulaşabilecek ve oradan arayacak. Birçok faydası var. Bu konuda arkadaşlarımız iyi bir çaba sarf ediyorlar, operatörle çaba harcıyorlar. Bir afette vatandaşımıza herhangi bir mağduriyet yaşatmayacak veya afetzede vatandaşımı en çabuk şekilde kurtaracak anlayışı gerçekleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.