Bakan Soylu: Büyükçekmece'deki usulsüzlüğü yapan mevcut belediye başkanı yakınları

Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Takip ediyorum, özellikle bazı şeyleri üzülerek de görüyorum. Sanki devlet kapsıından hiç girmemiş insanların yorumlarıyla karşı karşıyayız. Sayın Kılıçdaroğlu için söylüyorum. Hiç devlet bilmeden kurum bilmeden cahilane taraflarını üzülerek takip ediyorum. Devlette bu kadar görev yapmış insanların en ufak bilgileri yoksa halkın karşısında böyle değerlendirme yapıyorlarsa bu ya cahilliktir ya da kötü niyettir.

Seçimi yürüten kurum YSK'dır. 14-15 yaşımda ilk seçimle tanıştım. Okullarda bize öğretilir. Seçim zamanında her şeye el koyma yetkisine sahiptir. Seçim kurullarındaki hakimlerin Adalet Bakanlığı ile ilgili münasebetleri bünyesinde bulunmalarından ibarettir. Büyükçekmece'de bir olay söz konusu. Bugün olmamış. Bu olay bir yolsuzluk ve usulsüzlük olayı. Bugün olmamış, seçime yönelik olmuş. AK Parti'nin müracaatıyla ortaya çıkmış. Burada birileri usulsüzlük ve yolsuzluk yaptı demişler. Bunu tespit etmişler. Nasıl? Seçim takvimi içerisinde tespit edilmiş.

''ASKIYA ÇIKTIĞI ZAMAN BİR KISMI TESPİT EDİLDİ...''

Bunu yapan mevcut belediye başkanı yakınları. Nüfus müdürlüğüyle ilişkisi ne? Herkes istediği arsaya gidip ismini yazamaz. Nüfus müdürlüğü nerenin arsa olduğunu bilir. 2017'de yeni kimlik dağıtımına geçtik. 37 milyon kimlik verdik. mevcut nüfus idarelerindeki personel sayısını artırmamız gerekti. Büyükçekmece'deki ayrı bir iş yaptı, geldi oraya oturdu çalışmasını 2019'da yapılacak seçime dayandırdı. Neticede bilgisayarın başında olan bir adam. Burada bir arsaya bir iş yerine bir kişi yazabilecek bir kişi. Bunu kimsenin anlaması mümkün değil. Seçmen listeleri üzerinden bir çarpıklık olduğu görüldü. Askıya çıktığı zaman bir kısmı tespit edildi. Zaman limiti buna müsaade etmedi.

''TAHKİKATI O GÜNDEN İTİBAREN DEVAM ETTİRİYORUZ''

Hatırlarsanız, Türkiye'nin her tarafına muhtar seçimleri münasebetiyle birtakım gidişler sözkonusuydu. Biz de işimizi gücümüzü bıraktık 'şu adamlar burada oturuyor mu?' diye bilgileri soruşturmaya başladık. Burada suç duyurusunda bulunduk. Oradaki kim? Belediye görevlisi. İrtibatlı olan kim? Belediye Başkanıyla ilgili. Biz aynı zamanda bakanlık olarak da hem oradaki tahkikatı, kaymakamımız, valimiz, mülkiye müfettişimiz devam ettiriyoruz. Bir burada bir hile var. İki burada bir emniyeti suistimal var. Üç burada bir yolsuzluk var. Bugün seçim olmasaydı biz bunu Büyükçekmece için konuşmazdık. Dışarıdan gelen ve getirilen birtakım insanların orada seçime tesir edici bir yaklaşım ortaya konulması. Bu konu AK Parti Büyükçekmece teşkilatının şikayetiyle ortaya çıkmıştır.

Ben hayatımda 201 rakamının sıfır yazıldığı ve bunun üst üste olduğu hiçbir seçim görmedim. Türkiye'de böyle bir seçim yok.