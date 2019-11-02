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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Amerika'ya da Avrupa'ya da soruyorum...

İçişleri Bakanı Soylu ABD ve Avrupa ülkelerine seslenerek 'Rakka'ya PYD girmeden önce şimdi el koymaya çalıştığınız D-100 petrol yatakları dahil olmak üzere PKK, PYD ve DEAŞ orada birbirleriyle nasıl petrol pazarlığı yapıyorlardı? Hiç bunu tartıştınız mı? O gelen paralar nereye gidiyordu?' diye konuştu.

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Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır PKK terör örgütüyle mücadele ettiğini söyledi.

"Onun ötesinde bir anarşi dönemi, 1960'dan bugüne kadar darbelerle, 3,5 yıl önce de maruz kaldığımız 15 Temmuz gibi darbe girişimine maruz kalmışlığımız var." ifadesini kullanan Solu, "Bununla beraber FETÖ olarak adlandırdığınız, bana göre terör örgütlerinin beta versiyonu terör örgütünü içimizden temizlemeyle ilgili bir uğraşımız var." dedi.

Ülkenin bugüne kadar maruz kaldığı ekonomik operasyonları ise saymanın mümkün olmadığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Ekonomiyle baskılanmaya çalışıldık, geçenlerde Amerika'da kabul edilen ve hiçbir tarihi gerçeğe dayanmayan Ermeni soykırımı tasarısıyla yıllardır ürkütülmeye, korkutulmaya ve sindirilmeye çalışıldık. ASALA terör örgütü tarafından diplomatlarımız şehit edilirken yine bütün dünya seyretti. PKK insanlarımızı şehit ederken, 13-14 yaşındaki kızlarımızı dağa kaçırırken, tecavüz ederken yine dünya seyretti. Her ne kadar şimdi birileri unutmuş olsa da Kıbrıs'ta 10 yıl boyunca insanlarımız katledilirken, biz müdahale edene kadar yine bütün dünya seyretti. Göç konusunda geri kabul anlaşması yapıp muhattaplarımız hiçbir şartı yerine getirmedi. Yıllardır stratejik ortağımız olan ülke 40 yıldır mücadele ettiğimiz terör örgütüne binlerce tırla, binlerce kargo uçağıyla ayan beyan yardım yapıyor. Avrupa'dan da PKK'ya para, silah, siyasi ve hukuki koruma yağıyor."

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR DEVLETTİR"

İçişleri Bakanı Soylu, "Terör ve gelir adaletsizliğini körükleyip, oluşan göçün de tüm sosyal ve ekonomik maliyetini Türkiye'ye yıktılar ve sırtlarını döndüler. Dünyada Türkiye'nin güvenlik dengeleri açısından özeti, aşağı yukarı bu şekildedir. ​Yani kaçak göç, uyuşturucu, terörü besleme, ona destek olma ve ortaya çıkan istikrarsızlıklar... Maalesef böyle bir fotoğrafla karşı karşıyayız ancak bütün bu tablonun bize söylediği bir şey daha var. Bu tablo bize fısıldıyor ki Türkiye büyük bir devlettir. Geçmişte zayıf olduğu zamanlarda bile bunu söylediler. Çekinilen, üzerine hesaplar yapılan, mümkünse uyandırılmamaya, olmazsa baskılanmaya çalışılan bir ülkedir. Ben İçişleri Bakanıyım, başka ülkelerin içişleri bakanlarıyla çoğu zaman bir araya geliyorum, hiçbirinin bizim yaşadığımız olayları anlattığını dahi görmedim ama bizim bölgemizle uğraşırken o kadar rahat konuşuyorlar ki." ifadelerini kullandı.

"O PARALAR NEREYE GİDİYORDU?"

Teknoloji haricinde 21. yüzyılın yeni olan herhangi bir anlayışının söz konusu olmadığını anlatan Soylu, şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin 21. yüzyılın başından itibaren Afganistan ve Irak'taki operasyonları, Orta Doğu'yu radikalleştirmiştir. O radikalleşmeyle mücadele bahanesiyle de yanına PKK, PYD'yi aldı. En büyük korkuları, DEAŞ nereye gidecek? Amerika'ya da Avrupa'ya da soruyorum, Rakka'ya güya PYD'yi soktunuz, Rakka'dan çıkan DEAŞ'lılar nereye gitti, hiç sordunuz mu? Nasıl anlaştılar, neyle anlaştılar? Peki Rakka'ya PYD girmeden önce şimdi el koymaya çalıştığınız D-100 petrol yatakları dahil olmak üzere PKK, PYD ve DEAŞ orada birbirleriyle nasıl petrol pazarlığı yapıyorlardı? Hiç bunu tartıştınız mı? O gelen paralar nereye gidiyordu? Sizin enayiniz yok. Onun için güçlü olmak zorundayız." 

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