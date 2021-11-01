İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bizler vicdanı taşlaşmış bir millet değiliz

AA 1 Kasım 2021 Pazartesi 15:31 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 15:31

Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Strateji Geliştirme Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, dünyada yaşamın giderek karmaşık bir hale geldiğini, şehirlerin, devletlerin, ihtiyaçların, beklentilerin, tehditlerin giderek arttığı bir dünyada, gülümseyen bir yüze, anlayışlı zihinlere, basitliğe, iyi niyete ve işi kolay kılan insanlara her zamankinden fazla ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Türkiye olarak bu konuda üzerlerini düşeni yapmaya çalıştıklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Ülkemizde ölümden kaçan milyonlarca insana kucak açtık. Kim ne derse desin, zorlukları olsa da maliyetleri olsa da bizim vicdanımız başka türlü davranmaya imkan veriyor değildir. Bizler vicdanı taşlaşmış bir millet değiliz. Mazlumu bir yük değil, bereket vesilesi olarak gören bir milletiz. İnfakı kayıp değil, kazanç olarak gören bir milletiz. İşte bugün Avrupa'nın halini görüyoruz. Göç meselesinde büyük bir katılık ortaya koydular. Korktular, güya fakirleşmeyeceklerdi. Oysa bir virüs salgınında nasıl sarsıldıklarını hep birlikte gördük ve şimdi de bunun ekonomik sonuçlarını yaşıyorlar. Marketlerde, akaryakıt istasyonlarında kuyruklar başladı; bazı malların sıkıntısı yaşanıyor ve en önemlisi tedarik zincirinde ciddi problem yaşıyorlar. Elbette biz de etkilendik. Gerek salgın süreci, gerekse yaşanan afetlerin, güvenlik risklerimizin oluşturduğu maliyetlerin gündelik yaşantımıza yansımaları olmadı mı? Elbette ki oldu. Ancak genel olarak salgın sürecini ve sonrasını görece olarak onlardan çok daha iyi yönettik. Ciddi ve akılcı tedbirlerle, üretim ve devlet gücümüzle, milletimizin ferasetiyle, kamu düzenimizi ve tedarik zincirimizi bozmadan atlattık."

- "MİLLİ GELİRİNE ORANLA DÜNYADA EN ÇOK YARDIM YAPAN ÜLKEYİZ"

Aynı şekilde küresel göçü de yönettiklerini belirten Soylu, bunun yanında küresel terörle de mücadele ettiklerini vurguladı.

Her yıl yayınlanan Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre Türkiye'nin son 4 yılda, milli gelirine oranla dünyada en çok yardım yapan ülke olduğunu anımsatan Soylu, "Miktar olarak da sadece 2020 yılında ABD'nin arkasından ikinci olmuştur. Bu sadece mali güçle ilgili değildir. Bu, bizim gücümüzün yanı sıra insani özelliklerimizle ilgilidir." diye konuştu.

- "AÇIK KAPI, HEM BİR DEVLET KAPISI HEM DE BİR GÖNÜL KAPISIDIR"

"Açık Kapı"nın, hem bir devlet kapısı hem de bir gönül kapısı olduğuna dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Açık kapı, devletin vatandaşını dinlediği, taleplerini yerine getirdiği, yardım elini uzattığı ve vatandaşının devletinden razı olmasını amaçlayan bir kapıdır. Bu kapı, bunun için açıktır. Size başvuran herkes sizden bir yardım istemiyor olabilir. Kimisinin bürokratik bir işi vardır, kimisi belki bir ihbar için gelmiştir, kimisi bir başka ihtiyaç sahibinin durumunu anlatmak için gelmiştir, kimisi belki şehirdeki bir aksaklığı ifade etmek için gelmiştir ama siz bu talepleri karşılarken, meseleye ilk anda yüzünüzdeki gülümsemeyle, kalbinizdeki iyi niyetle, zihninizdeki kolaylaştırma ve müjdeleme anlayışıyla bakmalısınız. Bu faaliyeti, bu birimleri çalıştıracak temel motivasyon esas itibarıyla budur."

"Açık Kapı"nın, alelade bir sosyal proje olmadığını da vurgulayan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Açık Kapı, esas itibarıyla devletin millete hizmet fonksiyonunun gereği olarak ortaya çıkmış bir yapıdır. Çünkü devlet yapısı geliştikçe, ihtiyaçlar ve hizmet başlıkları çoğaldıkça hizmet almayı kolaylaştıran çözümlere de ihtiyaç duyuyoruz. Vatandaşa bir rehberlik hizmeti vermek, bu sayede hem onun hizmet almasını kolaylaştırmak hem de kurum üzerindeki iş süreçlerini takip etmeyi hızlandırmayı hedefliyoruz."

- "5 MİLYON 763 BİN 195 BAŞVURU ALINMIŞTIR"

2017 yılında başlatılan Açık Kapı Projesi'nin, artık proje olmaktan çıktığını, İçişleri Bakanlığının temel bir hizmet birimi haline geldiğini belirten Soylu, "Şu an için 81 il valiliğinde Açık Kapı şube müdürlükleri, 221 ilçe kaymakamlığında ise Açık Kapı şeflikleri kurulmuştur. Bin 55 arkadaşımız bu birimlerde görev yapmaktadır ve kurulduğu günden bugüne kadar 5 milyon 763 bin 195 başvuru alınmıştır. Bunlardan sadece 14 bin 503'ünün işlemi devam etmektedir, kalanı sonuçlandırılmıştır. Sonuçlandırma oranımız yüzde 99,75'tir. Bu büyük başarıdır. Bu, meseleyi sahiplenmenin özüdür." ifadesine yer verdi.

Soylu, vatandaşlarla iletişim kurdukları her platformlarında sonuçlanma ve olumlu sonuçlanma oranlarının yüzde 80'in üzerinde olduğunu söyledi.

Strateji Geliştirme Başkanlığı personelinden, vatandaşın derdiyle hemhal olmalarını, Açık Kapı birimlerini sahiplenmelerini ve bu birime dair yüksek bir kurumsal aidiyet hissetmelerini isteyen Soylu, şunları kaydetti:

"Kapı kavramı bizim kültürümüzde önemlidir. Tövbe kapısı deriz, devlet kapısı deriz, gönül kapısı deriz. Kapıyı sert kapatmayı bile ayıp sayan, bundan gönlü kırılan bir medeniyetin evlatlarıyız. Temsil ettiğiniz birimin manasına bu pencereden bakmak lazım. Biz size hem milleti, hem de devletin yüzünü emanet ettik. Bu çok ağır bir sorumluluktur. Allah sizlerden razı olsun. Arkadaşlarımız bugüne kadar bu emaneti hakkıyla taşıdılar, inşallah yeni arkadaşlarımızla birlikte bu başarıyı daha da yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum. İşinizi yapmak için ihtiyacınız olan güler yüz, merhamet ve dikkattir. Lütfen insanları dikkatle dinleyin."

Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Ayşegül Safitürk, eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının ardından eğitime katılan personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.