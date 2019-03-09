Bakan Soylu: PKK, CHP'nin listelerine adam yerleştirmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'da Paşabahçe Mahallesi İskele Caddesi'nde halka hitap etti.

Doğu ve Güneydoğu'da teröre finans sağlayan belediyelere kayyum atandığını hatırlatan Soylu, öncesinde söz konusu belediye yönetimlerinin belediye araçlarıyla örgüte silah ve mühimmat taşıdığını, bazı kişileri de, "İşe gireceksin ama bir kardeşini dağa göndereceksin." diyerek işe aldığını söyledi.

"PKK, CHP'NİN LİSTELERİNE ADAM YERLEŞTİRMİŞ"

Soylu, PKK'ya katılımın geçen sene çok az olduğunu, bu rakamın içerisinde en fazla katılım gösteren ve buna aracılık eden yerin, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul'un bütün ilçelerinde PKK, CHP'nin listelerine adam yerleştirmiş." dedi.

"HER TÜRLÜ AHLAKSIZLIĞI ORTAYA KOYARLAR"

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben İçişleri Bakanıyım. Benim yapmam gereken, memleketimin iç güvenliğini tesis etmek ve temin etmek. Bu konuda yarına ait bir şey varsa elimizden geldiğince yapabilmek ama onun ötesinde milletimize de bunu anlatabilmek. Bana diyorlar ki 'Niye meydan meydan geziyorsun.' Çünkü bu seçim, en çok bizi ilgilendiriyor. Eğer 31 Mart'ta zafiyete düşersek, 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da 6 yaşındaki masum çocukların ellerine taş verirler, itibarlarını beş paralık ederler. Siz bunları tanımıyorsunuz. Bunlar o Kandil'in talimatıyla, Kandil'e Amerika'nın, Avrupa'nın verdiği talimatla beraber Türkiye'nin huzuruna, birliğine, kastetmek için her türlü ahlaksızlığı ortaya koyarlar. Ne olursunuz, bunlara bu fırsatı vermeyin."

"ZİLLET İTTİFAKINA GEÇİT VERMEYİN"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Yapacakları iş açık ve nettir. Bunlar belediye meclislerine seçilecekler. Hemen önerge verecekler. Diyecekler ki, 'Beykoz'un şu mahallesindeki şu sokağa dağda ölen şu adamın ismini vereceğiz.' Bu Ankara'daki meclis gibi değildir. Bu önergeyi verir, orada herkesi birbirine tahrik eder, kavgayı çıkarır, fitneyi ortaya koyar. Bunu İzmir'de de yapacaklar, bunu Ankara'da da yapacaklar, bunu İstanbul'da da yapacaklar. Yıllardan beri gerçekleştiremediği, yıkamadıkları Türkiye'nin birliğini şimdi başka bir oyunla, tezgahla ortadan kaldırmaya çalışacaklar."

Soylu, "Zillet ittifakına ne olursunuz geçit vermeyin. Ne olursunuz bunları şımartmayın. Şunu çok net şekilde söylemek istiyorum. Onlara sizin 50 gramlık oyla verebileceğiniz o ders var ya, bilesiniz ki sesi Amerika'dan duyulacaktır." dedi.