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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'lılara yaşam tüneli açacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sözleşmeyi imzalamışlar, büyükşehir belediyesine, ilçe belediyesine PKK'lılara yaşam tüneli açacaklar.' dedi.

  • AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nde halka hitap etti. 

Türkiye'nin zenginleşmesini, kalkınmasını, özgürleşmesini istemeyenlerin bulunduğunu belirten Soylu, "Ekonomik zenginleşme olmasın, kalkınma olmasın, özgürlük olmasın, hürriyet olmasın, yatırım gelmesin diye ülkemi bir taraftan bir tarafa savurmaya çalıştılar. On yıllardır bunları yaşıyoruz. 6-7 yıldır bizi 10 ila 11 bin dolar arasında sıkıştırıp bırakmak istiyorlar. Diyorlar ki Türkiye ayağa kalkmasın, herkes ayağının ucundan başka hiçbir yere bakmasın. Benim ülkemin insanını düşkün bir şekilde getirmeye çalışıyorlar. Etrafımızdaki coğrafyayla ilgilenmeyelim, kimseye elimizi uzatmayalım, kendi köklerimizle buluşmayalım diye bize yapmadıkları kalmadı." diye konuştu.

"Ölsek de gam yemeyiz"

Türkiye'ye karşı senaryoların bitmediğini, biri bittikten sonra ötekinin devreye sokulduğunu dile getiren Soylu, şunları söyledi:

"Irak'ın kuzeyinde bir devlet kuracaklar, ardından Afrin'de bir terör yerleşkesi oluşturacaklar, Amerika oraya binlerce silah gönderecek, sonra Türkiye'yi güneyinden ve Orta Doğu'dan sınırlayacaklar, bizi kendi içimizde prangaya mahkum edecekler. Yapabildiler mi? Yapamadılar. Çünkü Tayyip Erdoğan, aramızın en limoni olduğu dönemde İran'la, Irak'la bir araya geldi, buna müsaade etmedi. Burada söylüyorum, bu laflar ölünce söylenmeyecek. Bu Amerika'nın tezgahıydı, Avrupa'nın tezgahıydı bu tezgah. Türkiye'yi etrafındaki gönül coğrafyasından, Türkiye'yi siyasal haritasından koparmak için, Türkiye'nin üzerine kurulan ve oynanan bir tezgah idi ve biz dünyaya bir şey haykırmış olduk. Ölsek de gam yemeyiz. Bu ülkede ve bu coğrafyada biz elimizi kıpırdatmadan kimse bizim adımıza oyun kuramaz."

İstanbul'da yapılan yatırımları eleştirenlere seslenen Soylu, "Çatlasalar da patlasalar da dünyanın bölgesel merkezi İstanbul oluyor, Türkiye oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye büyük bir tezgah hazırlıyor"

Terörü tasfiye ettiklerine vurgu yapan Soylu, "İnşallah bizden sonraki nesiller pürüzsüz bir Türkiye'de o kadar rahat yaşayacaklar ki, o kadar geleceğe umutlu bakacaklar ki, o kadar bu kumpasların, bu tezgahların, bu oyunların önünü kesiyoruz ki, bütün derdimiz, bütün aldığımız risk gelecek nesillerimizin bu ülkede rahat ve huzurlu şekilde yaşamaları için." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye büyük bir tezgah hazırladığını belirten Soylu, "Önümüzdeki 4,5 yılı huzursuz yapabilmek için, Gezi'den itibaren sürdürdüğü hadiselerde Türkiye'yi tam olarak teslim edemediği için şimdi Türkiye'nin istikametini bozmak istiyor." dedi.

Bakan Soylu, "Belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin adaylıklarının verileceği son gün adam partiyi kapattı. Niye kapattı? Muhalifleri dilekçe verecekmiş diye partiyi kapattı. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi kapanır mı? Kilitledi partiyi. Sen 10 katlı partini idare edemiyorsun, ülkeyi, memleketi nasıl idare edeceksin?" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a seslenen Soylu, şunları kaydetti:

"Çıksın İmamoğlu ile Mansur Yavaş desin ki, 'terörist cenazesine giden Sezgin Tanrıkulu ile aynı partide olmaktan tiksiniyorum' desin. Hadi desin ya. Diyemezler. Niçin diyemezler? Sözleşmeyi imzalamışlar, büyükşehir belediyesine, ilçe belediyesine PKK'lılara yaşam tüneli açacaklar. Doğu'da ve Güneydoğu'da sıkıştıklarını, Batı'da, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de telafi etmeye çalışacaklar. Bunlara izin vermeyin."

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