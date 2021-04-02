İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'ya katılım bu yıl 11
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'PKK'ya katılım geçen yıl 53 kişiydi ancak emniyet ve jandarma ekiplerimizin ikna çalışmalarıyla geçen yıl 243 kişi dağdan indirilmiştir. Bu yıl da katılım 11, ikna 40 kişidir.'
02 Nisan 2021 Cuma 11:40 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 11:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "PKK'ya katılım geçen yıl 53 kişiydi ancak emniyet ve jandarma ekiplerimizin ikna çalışmalarıyla geçen yıl 243 kişi dağdan indirilmiştir. Bu yıl da katılım 11, ikna 40 kişidir."