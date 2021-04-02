İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'ya katılım bu yıl 11

02 Nisan 2021 Cuma 11:40 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 11:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "PKK'ya katılım geçen yıl 53 kişiydi ancak emniyet ve jandarma ekiplerimizin ikna çalışmalarıyla geçen yıl 243 kişi dağdan indirilmiştir. Bu yıl da katılım 11, ikna 40 kişidir."