İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sivas'ta ziyaretlerde bulundu

AA 19 Eylül 2021 Pazar 20:13 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 20:14

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Soylu'yu tarihi valilik binası girişinde toplanan çok sayıda vatandaş karşıladı.

Vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundukları Soylu ile fotoğraf çektirdi.

Soylu, Vali Salih Ayhan'ı ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i de makamında ziyaret etti.

Burada konuşan Soylu, çok önemli bir döneme girildiğini belirterek, "Birilerinin dönemsel olarak kendi iştahlarını kontrol ettikleri bir döneme giriyoruz ama hepsinin iştahını kapatırız inşallah." dedi.

Hizmetlerinden dolayı Bilgin'e teşekkür eden Soylu, Sivaslıların kendisine göstermiş olduğu ilgiyi hayatı boyunca unutmayacağını belirtti.

Sivas'ın özgürlüğün ve bağımsızlığın mihenk taşlarından birisi olduğunu ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Bu şehirler Türkiye'yi ayakta tutuyorlar, bunu unutmamak lazım. Bu şehirler sadece yaşayan insanlarıyla varlık ortaya koymazlar. Tarihi birikimlerini gününde yaşatır, geleceğe de naklederler, böyle özellikleri vardır. Taşlarının sadece bir yapı özelliği yoktur, manevi özellikleri vardır, mirasları vardır, ruhaniyetleri vardır, emanetleri vardır ve bu emanetler de sadece bulundukları şehre ait değildir. Sahip oldukları emanetler ve taşıdıkları miras esas itibarıyla sadece bu şehri etkilemezler, bir otağın orta direği olma misali, taşıyıcı direği olma misali bulunduğu otağın tamamını etkilerler. Sivas'ta böyle bir özellik var. Bizim duamız bu özelliğin sonsuza denk sürmesidir."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ziyarette Bakan Soylu'ya Sivas bıçağı hediye etti.

Soylu, daha sonra valilik ek binasında Kastamonu'daki sel felaketinde görev alan kurtarma ekipleriyle bir araya geldi.

Bakan Soylu, kurtarma ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hamidiye Kültür Parkı'nı da gezen Soylu'ya burada yavru kangal köpeği hediye edildi.