İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Teröristlerin kaçabilecekleri hiçbir delik yok

AA 03 Eylül 2020 Perşembe 17:09 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 17:15

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çeşitli programlara katılmak üzere Van’a geldi. Belbuka Üs Bölgesi'nin stratejik öneme sahip olduğunu söyleyen Ersoy, "Bu üs bölgesini yaparak teröristlerin kış üslenmesi olarak en yoğun ve rahat bir şekilde kullandıkları bir alanı da tamamen kapattık. Devletimiz inisiyatifi tümüyle ele geçirmiş durumda. Terörle mücadelemiz, devletimizin her kademesinin güçlü bir inancı ve desteğiyle ülkemizin her alanında devam ediyor. Bu kararlı duruş sayesinde bugün artık ne halkımıza ne üreticilerimize ne de çiftçilerimize kapalı bir köyümüz, bir mezramız ne de bir yaylamız yok. Bütün alanları milletimizin hizmetine sunduk. Psikolojik olarak da artık onlara gidebilecekleri, kaçabilecekleri hiçbir delik olmadığını gösterdik." ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SON KALINTILARINA ÇAĞRIMIZ TESLİM OLMALARI

Türkiye'nin terörle mücadelesine her kesimden aynı kararlılık ve aynı samimiyetle destek beklediklerini vurgulayan Ersoy şunları söyledi: Biz bu toprakların içinde teröristlerin nefes alabileceği hiçbir alan bırakmayacağız. Bugün artık tükenme noktasına gelmiş bir terör örgütünün son kalıntılarına da çağrımız elbetteki teslim olmaları şeklindedir. Teslim olsunlar, hiç kimseyi öldürmek istemiyoruz ama bu topraklarda devletine isyan eden hiçbir terörist unsuru da barındırmak istemiyoruz. Onlara da müsaade etme şansımız yok.Ya bu kış gelene kadar hepsi etkisiz hale gelecekler ya da teslim olacaklar. Hem kendilerine yazık etmeyecekler hem de ailelerini üzmeyecekler.

GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ GÖREVLERİNİ FEDAKARLIKLA YÜRÜTÜYOR

Bölgede görevli güvenlik güçlerine teşekkür eden Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kahraman güvenlik görevlilerimiz, jandarmamız, polisimiz, özel harekatımız, komandolarımız, güvenlik korucularımız, Mehmetçiğimiz, hepsi devletinin bu inancını, azmini, kararlılığını görüyor. Bunu gördükçe her zamankinden çok daha moralli ve heyecanlı şekilde bu mücadeleyi olağanüstü fedakarlıklarla sürdürüyorlar. Milletimiz 40 yıldır devam ettirdiği bu mücadelede tarihi yazmak üzere bir noktaya geldi.

Bu tarihi yazacak olanlar da elbette bir tarafta bizi destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere siyasi iradeyse diğer tarafta da kahramanlarımızın fedakarlığı, azmi, kararlılığıdır. Allah hepsinden razı olsun, Allah ayaklarına taş değdirmesin."