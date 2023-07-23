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Politika

MİT'ten nokta atışı operasyon! Bakan Yerlikaya: 8 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

AA23 Temmuz 2023 Pazar 19:08 - Güncelleme:
MİT'ten nokta atışı operasyon! Bakan Yerlikaya: 8 kişi yakalandı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müştereken operasyon düzenlendiğini belirtti.

Düzenlenen operasyonda 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

  • Ali Yerlikaya
  • İçişleri Bakanı
  • göçmen kaçakçısı organizatörleri

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