iHA, SİHA hazımsızlığı! Türkiye'nin başarısını hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıkladı.

Dünya da Türkiye Yüzyılına odaklanmış, uluslararası haber kanalları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını yakından takip etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yaptığı yeni anayasa çağrısı ve '2053' vurgusu haberlerde ön plana çıktı.

İHA, SİHA HAZIMSIZLIĞI! TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI HEDEF ALDI

Kutuplaşmadan, kriz siyasetinden beslenerek ve milletin karşısına sürekli negatif gündemlerle çıkıp, umutsuzluk aşılayarak insanlarda bir heyecan uyandıramayan muhalefet, kendini Türkiye'nin başarısının karşısında konumlandırmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptığı son açıklamada bunu bir kez daha gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu ve son yıllarda ihracat rekoru kıran savunma sanayisini hedef alan Seçer konuşmasında, "Vizyona bakın, gözlerim yaşardı, iki gündür. Vizyona bakın ikinci yüzyıl vizyonuna tank top SİHA, İHA. Vur, öldür kahramanlık türküleri Cumhuriyet bunun için kurulmadı." ifadelerini kullandı.