İhanet şebekesi hesap veriyor

Ülke genelinde 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralık ayında 13 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 44 davaya bakılacak. Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar devam ederken açılan davalardaki yargılamalar da sürüyor. Aralık ayında 13 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse kamuoyunda önem taşıyan 44 dava görülecek, bu davalarda 3 bin 876 kişi yargılanacak. Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan Ankara, İstanbul, İzmir ve Hakkari’de 13, FETÖ/PDY’ye yönelik 12 ilde 31 dava bulunuyor. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 2 bin 451, FETÖ/PDY’ye yönelik davalarda da bin 425 sanık hâkim karşısına çıkacak.

AKINCI ÜSSÜ DAVASI

Bu kapsamda 3 Aralık’ta Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Aynı gün, darbe girişimine ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı’ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın, Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 142 sanığın ve Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 307 kişinin yargılandığı davalar görülecek. Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde “yurtta sulh konseyi” üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın yanı sıra, aralık ayında 734 şüphelinin de yargılandığı diğer davalar da görülmeye devam edecek.