İhanet şebekesine muvazzaf darbesi
FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonlarda mahrem imamlar ile muvazzaf subaylar gözaltına alındı. Kara Kuvvetleri’nden 25 asker ve iki mahrem imam, Kocaeli’nde içlerinde muvazzafların da olduğu 10 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün “mahrem imamları” ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli askerler için gözaltı kararı verdi. Operasyonun başlangıcını geçen hafta teslim olan mahrem imam ile bir astsubayın itirafları olduğu öğrenildi. Polis bu kapsamda 20’si aktif görevde olan Kara Kuvvetleri Komutanlığının 49 personeli ile ikisi “mahrem imam” 51 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
MAHREM YAPI ÇÖZÜLDÜ
Operasyon kapsamında 27 kişi gözaltına alındı. Asker zanlıların beşi yarbay, 12’si binbaşı, 31’i yüzbaşı ve birinin üsteğmen olduğu belirtildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürürken, emniyet yetkilileri, FETÖ’nün mahrem yapılanmasında da çözülmelerin başladığını ve son itiraflarla örgütün deşifresine katkı sağlayacak önemli bilgilere ulaşıldığını kaydetti.
Öte yandan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 14 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah saatlerinde Kocaeli merkezli dört ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 muvazzaf üsteğmen, biri muvazzaf iki teğmen, üçü muvazzaf altı astsubay ve üsteğmen iken görev değişikliği yapan bir sivil kişi olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
‘KPSS kampı evleri’ çökertildi
Adana polisi 2013’teki 17/25 Aralık operasyonunun ardından Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) sokulan örgüt üyelerinin yeniden devlet dairelerine girmesinin sağlanmaya çalışıldığını saptadı. Bu kapsamda Adana merkezli 8 ilde operasyon düzenledi. Türkiye’de ilk kez ortaya çıkartılan FETÖ’nün ‘KPSS kampı evleri’ çökertildi. Kampa katılıp 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devlete sızarak 2’si polis, 2’si gelir uzmanı, 1’i belediyede çalışan toplam 10 şahıs gözaltına alınırken bunlardan 3’ü tutuklandı. Emniyete getirilen şüphelilerden polis memuru Uğur K. ise, örgütün evlerinde sınava hazırlanıp, polis olarak atandığını söyledi.
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