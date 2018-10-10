İhanet şebekesine muvazzaf darbesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün “mahrem imamları” ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli askerler için gözaltı kararı verdi. Operasyonun başlangıcını geçen hafta teslim olan mahrem imam ile bir astsubayın itirafları olduğu öğrenildi. Polis bu kapsamda 20’si aktif görevde olan Kara Kuvvetleri Komutanlığının 49 personeli ile ikisi “mahrem imam” 51 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

MAHREM YAPI ÇÖZÜLDÜ

Operasyon kapsamında 27 kişi gözaltına alındı. Asker zanlıların beşi yarbay, 12’si binbaşı, 31’i yüzbaşı ve birinin üsteğmen olduğu belirtildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürürken, emniyet yetkilileri, FETÖ’nün mahrem yapılanmasında da çözülmelerin başladığını ve son itiraflarla örgütün deşifresine katkı sağlayacak önemli bilgilere ulaşıldığını kaydetti.

Öte yandan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 14 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah saatlerinde Kocaeli merkezli dört ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 muvazzaf üsteğmen, biri muvazzaf iki teğmen, üçü muvazzaf altı astsubay ve üsteğmen iken görev değişikliği yapan bir sivil kişi olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.