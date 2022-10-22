İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'nda İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun ikili temaslar gerçekleştirdi

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye'nin ev sahipliğinde Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen konferans kapsamında, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Macid Bin Abdullah Al Kasabi, Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis Jama ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile görüştü.

Altun, İİT Genel Sekreteri Taha ile yaptığı görüşmede, İİT Enformasyon Bakanları Konferansı'nın önemli bir iş birliği imkanı olduğunu vurgulayarak, bunu himaye ettikleri için Taha'nın şahsında İİT çalışanlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında açık ve net şekilde Türkiye'nin pozisyonunu, yaklaşımını ortaya koyduğunu ifade eden Altun, "Orada her şeyden önce İslam ülkelerinin iş birliğini, birlikteliğini vurguladı. Dünyadaki İslam karşıtlığı ile ancak bu şekilde mücadele edeceğimizi vurguladı. Aynı şekilde sistematik olarak devam ettirilen dezenformasyon kampanyalarıyla da hakikati aramak için bir araya gelen İslam ülkelerinin mücadele etmesinin önemini vurguladı. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz. Bu süreçteki katkılarınız için bir kere daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İİT Genel Sekreteri Taha da Altun ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu zirveyi İstanbul'da yaptıkları için teşekkür etti.

Dezenformasyona karşı büyük bir mücadele yürütüldüğünü dile getiren Taha, "İslamofobi ile mücadele etmemiz lazım. İİT'ye üye ülkelerin hep beraber çalışması lazım. İslamofobinin suç olarak sayılması önemlidir." dedi.

- "AZERBAYCAN İLE MEDYA VE ENFORMASYON ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile yaptığı görüşmede ise Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'nun yansımalarını, İslam dünyasından da birçok ülke ile konuştuklarını ifade etti.

İki ülke cumhurbaşkanlarının verdikleri talimat ve yönlendirme çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Altun, Azerbaycan ile medya ve enformasyon alanında iş birliğine büyük önem verdiklerini, bu alandaki iş birliğini daha da ilerletmeye hazır olduklarını söyledi.

Altun, platforma katkılarından dolayı Hacıyev'e teşekkür etti.

Hikmet Hacıyev de bu organizasyon dolayısıyla kardeş ülke Türkiye ve Altun'u tebrik ederek, bu iklimin yaratılmasında Türkiye ve Azerbaycan'ın önemli bir rolü olduğunu dile getirdi.

İki ülke cumhurbaşkanlarının tavsiyeleri ve talimatlarıyla iki yıl önce dezenformasyon konusuna önem verildiğini aktaran Hacıyev, bunun, İİT içinde diğer devletleri bir araya getirecek çok önemli bir tedbir olacağını belirtti.

- GİNE-BİSSAU İLE MEDYA VE İLETİŞİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Altun, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine-Bissau Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan medya ve iletişim alanında iş birliği protokolüne, Gine-Bissau Cumhuriyeti Toplumsal İletişim Bakanı Fernando Mendoça ile birlikte imza attı.

İmzalanan protokol, dostane ilişkilerin artırılmasını, medya ve iletişim alanlarında ilişkilerin geliştirilmesini ve iş birliğinin artırılmasını, tarafların birbirlerinin mevcut ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal hayatlarını daha yakından tanımasını, iletişim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinin sağlanmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda karşılıklı ziyaretlerin artırılması, medya mensupları ve kanaat önderlerinin ortak etkinlikler düzenlemesi, karşılıklı olarak staj ve eğitim imkanlarının sağlanması gibi birçok alanda yardım ve kolaylıkların teşvik edilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, İletişim Başkanı Altun, dün Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Maryam Aurangzeb ve İran Kültür ve İslam Rehberlik Bakanı Muhammed Mehdi Esmaili ile de görüşmüştü.