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İki ABD elçisinin büyük aymazlığı  

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Kepez’de işadamı Tolga Cömertoğlu’nun yaptırdığını Şehit Bebek Bedirhan Karakaya Anaokulu’nun açılışında PKK’ya sessiz kalanların Kandil’den talimat almadan ağzını açamayan herkesin 11 aylık bebekle annesinin katliamına ortak olduğunu söyledi.

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“Kız çocukların dağa çıkmasını eğer engelleyemezsek, Allah bize aldığımız her nefesi haram etsin” diyen Soylu, “12, 13 yaşındaki çocukları Murat Karayılan, Cemil Bayık’a sunan o zihniyeti yerle bir etmezsek biz namertiz” dedi. Polis Akademisi’nce düzenlenen 3. Güvenlik Sempozyumu’na da katılan Soylu, Türkiye’deki iki ABD elçisinin terör hükümlüsü siyasi partiyle beraber oturup ‘Siz bana anlatın. Bana anlattıklarınızı Pentagon’a ileteceğim’ diyen bir aymazlık ortaya koyduklarını söyledi. Soylu, şunları kaydetti: 3 tane terör örgütü yöneticisini yüzümüze baka baka, pişkin pişkin ‘Biz bunların terör örgütü üyeliğinden aranma kaydını ortaya koyuyoruz’ diye bir anlayışı yutturmaya çalışmaktadırlar.

Bedirhan bebeğin adı anaokulunda yaşayacak 

Hakkari Yüksekova’da PKK’nın katlettiği 11 aylık Bedirhan’ın adı Antalya’da bir anaokuluna verildi. Açılışta konuşan Soylu “Hayatımda ilk kez 11 aylık şehidin isminin verildiği okulun açışına katılıyorum. Bu katliamın faillerine, bunu yapan PKK’ya sessiz kalanlar, duymazdan gelenler, millete unutturmaya çalışanlar, sesi gür çıkan ama bu cinayette sus pus olanlar, onları Avrupa’da koruyup kollamaya çalışanlar, Kandil’den talimat almadan ağzını açamayanlar, bunların hepsi bu  aşağılık cinayete ortaktır” dedi.

 

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