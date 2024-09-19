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Politika

İki bakanlıktan ortak koordinasyon toplantısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapılan iki bakanlığın aylık koordinasyon toplantısında, tarladan sofraya fiyat hareketliliğiyle ilgili üretici ve tüketiciyi koruyacak adımlarla yapılacak ortak denetimler gibi konular değerlendirildi.

AA19 Eylül 2024 Perşembe 14:05 - Güncelleme:
İki bakanlıktan ortak koordinasyon toplantısı
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İki bakanlıktan yapılan ortak yazılı açıklamada, Yumaklı ile Bolat'ın ilgili bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nda aylık koordinasyon toplantısı yaptığı bildirildi.

Toplantıda, tarladan sofraya ve rafa fiyat hareketliliğiyle ilgili hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak adımlarla süt ve süt ürünlerinde üretici ve sanayici arasında yaşanan sıkıntıların giderilmesine dönük faaliyetler ve sonuçlarının ele alındığını kaydedildi.

Rekolte kaynaklı fiyat dalgalanmaları yaşanan tarımsal ürünlerde ihracat fırsatlarıyla bakanlıkların işbirliği ve koordinasyonuyla yapılacak ortak denetimler hakkında değerlendirmeler yapıldığı aktarılan açıklamada, "Piyasa denetim ve gözetim yetkimizi sonuna kadar kullanarak hem üreticinin hem de tüketicinin lehine mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." denildi.

  • Tarım Bakanı
  • Ticaret Bakanı
  • Koordinasyon Toplantısı

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