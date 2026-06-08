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Politika

İki başlı CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu mu konuşacak, Özel mi?

CHP'nin yarın yapılacak Meclis grup toplantısında kürsüde kimin olacağı tartışmaları sürerken, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını duyurdu. Karşı açıklama yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel de, 'Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Partililerimizi davet ediyorum.' dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'ni 11 Haziran'da toplantıya çağırdı.

HABER MERKEZİ8 Haziran 2026 Pazartesi 11:41 - Güncelleme:
İki başlı CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu mu konuşacak, Özel mi?
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CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı TBMM grup toplantısı. 9 Haziran Salı günü Meclis'te kürsüye kimin çıkacağı merak konusu.

CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ YILDIZ, KILIÇDAROĞLU'NUN CHP TBMM GRUP TOPLANTISI'NDA KONUŞACAĞINI SÖYLEDİ

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti.

Yıldız, gazetecilerin soruları üzerine, Kılıçdaroğlu'nun partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşup konuşmayacağına ilişkin "Tabii konuşacak." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun "kürsüye çağırılmayacağı" iddiasına yönelik Yıldız, "Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin." ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CHP PM'YE ÇAĞRI

Öte yandan Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'ni 11 Haziran'da toplantıya çağırdı.

ÖZGÜR ÖZEL: YARIN BENİM KONUŞACAĞIM GRUP TOPLANTISI YAPILACAK

Özel, TBMM'de bugün kurmaylarıyla yaptığı toplantıda grup toplantısı konusunda kararını verdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Partililerimizi davet ediyorum." dedi.

'SEÇİLMİŞ YERİNE ATANMIŞ BİRİNE TESLİM ETMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: Derhal kurultay kararı alınmalıdır. Bu ara dönemde yetkisi emanet edilen grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş biri yerine atanmış birini teslim etmek mümkün değildir.

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