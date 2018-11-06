İki batıl yoktur terör vardır

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Oktay, 15 Temmuz darbesini FETÖ ağzıyla savunan SP’li Cihangir İslam’a tepki gösterdi. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın TBMM’de 15 Temmuz’la ilgili yaptığı konuşmaya istinaden Oktay, bir tarafta terör örgütü ve teröristlerin bulunduğuna, bunların kendi halkını, F-16’larla bombaladığına, helikopterlerle, tanklarla halkın üzerine ateş açtığına, diğer tarafta da milletin kendisinin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

‘BATILIN TA KENDİSİ’

Yani halk, vatandaş, millet kendi geleceğine, kendi ülkesine sahip çıkmıştır o gece. Eğer batıl dediği bu şahsın milletin kendisi ise aynaya baksın. Eğer bu vatandaşın söylediği gibi hareket etseydik kendisi de dahil bugün nefes alacağı, kürsüsünden konuşacağı bir yer bulamazdı. Meclisin kendisi bombalanmıştır. Uzaktan konuşmak kolay. Veya herhangi bir şeyin parçası olarak konuşuyorsa onu bilemem tabii. İki batıl diye bir şey yoktur, ortada terör örgütü vardır, teröristler vardır ve diğer tarafta da Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti, milleti vardır. Kendi devletine, kendi yapısına, idaresine ve yöneticiler de dahil sahip çıkmıştır. Zannediyoruz bu vatandaşımız, bu batılın ta kendisi.

KORİDORA İZİN YOK

Münbiç’te yürütülen ortak devriye görevi konusunda Türkiye’nin yaklaşımının her zaman çok net olduğunu vurgulayan Oktay şunları söyledi: İlk etapta güney sınırımızda oluşturulan PKK koridoruna adını ne olarak koyarsanız koyun, YPG, PYD deyin, nihayetinde PKK’nın uzantısıdır. Böyle bir oluşuma izin vermeyeceğimizi başından beri ifade ettik ama ne yazık ki muhataplarımızın bu iletişimi almaktaki güçlüğü bizi başka tedbirler almaya itti. Bu Fırat Kalkanı ile başladı, 15 Temmuz’un akabinde başladı. Hiç kimsenin de beklemediği bir anda böyle bir kararlılığı gösterdik. Zeytin Dalı, Afrin operasyonunda devam etti. İdlib’de devam etti. Münbiç olayında ilk başta ABD, PKK’nın veya YPG’nin varlığına müsaade edilmeyeceği sözünü vermişti. 911 kilometrelik sınırında kendisine karşı herhangi bir terör tehdidinin bulunmasına müsaade etmeyecektir.

GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ

Türkiye ile ABD arasındaki Adalet ve İçişleri Bakanlarına yönelik yaptırımın kalkması ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kararına ilişkin Oktay, şu değerlendirmede bulundu: Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var, o bedel güçlü olmayı gerektiriyor. 100 yıl öncesine, bin yıl öncesine bakalım aynı şeyi görüyoruz, bugün de aynı şey. Ekonomik, askeri, siyasi ve sosyal anlamda güçlü olmak zorundasınız, yani istikrar sahibi olmak zorundasınız. Döviz, dolar, iç politikaların ekonomide silah olarak kullanıldığı bir dönemin yaşıyoruz. Bir yere bir yaptırım kararı alınacaksa, bunun adresi Birleşmiş Milletler’dir.