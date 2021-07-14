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Politika

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozet taktı.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:29 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında konuştu.

Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ve Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'ye parti rozetini taktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'nin en büyük ailesi, milletin partisi AK Parti, güvenin ve istikrarın adı olmaya devam ediyor... Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ve Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı Partimize katıldı. Hayırlı olsun." dedi.

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