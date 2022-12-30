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Politika

İki isme yine kapıları kapattı! Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adayı' manevrası

Parti genel merkezinde CHP muhabirleriyle yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki sorulara artık tahammül edemezken, '6'lı masa karar verecek. Söylemekten dilimizde tüy bitti.' diyerek tepki gösterdi.

30 Aralık 2022 Cuma 07:26 - Güncelleme:
İki isme yine kapıları kapattı! Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adayı' manevrası
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde, gazetecilerle yılsonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa değişikliği teklifine parti olarak destek verip vermeyeceklerine ilişkin soruları da geçiştirdi.

Kılıçdaroğlu, "6'lı masa olarak kendi aramızda konuşacağız, ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde belki biraz daha net şekilde kamuoyuna yansıyacak" dedi.

O DÖNEM AYRI BU DÖNEM AYRI

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin daha önce partisinden cumhurbaşkanı adayı gösterilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "51 gün kala ismim açıklandığı için seçimi kaybettim" ifadelerini anımsatarak, aday açıklamada geç kalınıp kalınmadığını sorması üzerine, "Hayır. O dönemle bu dönemi karşılaştırmak doğru değil" yanıtını verdi.

EKREM VE MANSUR GÖREVİNİN BAŞINDA

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak adları geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a bir kez daha adaylık kapılarını kapatırken, "İki belediye başkanımız da görevlerinin başında ve çalışıyor. Adayı belirleyecek olan da 6'lı masa. Söylemekten dilimizde tüy bitti, oturacağız konuşacağız" dedi.

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