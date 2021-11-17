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Politika

İki ülke arasında 200 yıllık kriz! Komşu çağrı yaptı: İade edin

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan, British Museum'da sergilenen Partenon Heykelleri'nin ülkeye iadesini istedi. British Museum, iki ülke arasında yaklaşık 200 yıldır anlaşmazlık konusu olan heykellerin 'yasal olarak edinildiğini' iddia ediyor. Atina ise, Elgin Mermerleri'nin çalındığını belirtiyor.

TRT Haber17 Kasım 2021 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:02
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Yunanistan Miçotakis, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesinde, "Elgin Mermerleri" olarak da bilinen Partenon Heykelleri konusunda uzun süredir devam eden talebini yineledi. Heykellerin, Yunanistan'a iade edilmesini istedi.

TRT Haber'in haberine göre, Boris Johnson, Yunan halkının bu konudaki hislerini anladığını, ancak konunun hükümeti değil, British Museum'ı ilgilendirdiğini söyledi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da, "Liderler, bu meselenin İngiliz-Yunan ilişkilerini etkilemeyeceği konusunda anlaştı" denildi.

HEYKELLER 200 YILDIR ANLAŞMAZLIK KONUSU

British Museum, iki ülke arasında yaklaşık 200 yıldır anlaşmazlık konusu olan heykellerin "yasal olarak edinildiğini" iddia ediyor.

Atina ise, Elgin Mermerleri'nin çalındığını belirtiyor.

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