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Politika

İki ülke arasında yaşanan kriz sonrası Türkiye'den teklif: Bu sorunun parçası değiliz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Polonya-Belarus sınırında yaşanan düzensiz göç krizinin bir parçası olarak gösterilmeye çalışılmasına sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşına bu iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için Polonya'dan teknik ekiplerin Türkiye'ye gelmesi teklifinde bulundu.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 22:29 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 22:31
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Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, sorunun bir tarafı olmamasına rağmen Türkiye'nin sorunun bir parçası olarak gösterilmeye çalışılmasından ve bu çerçevede Türkiye ve Türk Hava Yollarına (THY) yönelik mesnetsiz iddialardan duyulan üzüntüsünü bildirdi ve Türkiye'nin bu iddiaları reddettiğini vurguladı.

Çavuşoğlu ayrıca mevkidaşına bu iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereğini hatırlattı ve bunun için Polonya'dan teknik ekiplerin Türkiye'ye gelmesi teklifinde bulundu.

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göç arayışında olan çok sayıda kişinin mevcudiyeti, iki ülke arasında tansiyonu yükseltti.

Belarus, Polonya'yı Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere insani muamele göstermemekle, Polonya yönetimi ise Belarus'u bu kişileri siyasi araç olarak kullanmakla suçluyor.

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