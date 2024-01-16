İki ülke arasındaki dostluğa işaret etti: Türkiye ile olan ilişkilerimizin geleceği aydınlık

Kamikava, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Fidan ve Türk halkı tarafından oldukça sıcak karşılanmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kamikava, "Japonya ve Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan dostluğu ve güven bağlarını güçlü bir şekilde hissettim." dedi.

Kamikava, iki ülkenin ilişkilerinin 1890 yılında yaşanan Ertuğrul Fırkateyni faciasına dayandığını anımsatarak, "Zor durumlarda birbirimize yardım eden ilişkiler tesis ettik." diye konuştu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ülkesinin Türkiye'de çok sayıda yardım faaliyetinde bulunduğunu söyleyen Kamikava, bu ay başında yaşanan İşikava merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin de Japonya'ya yardım teklifinde bulunduğunu belirterek teşekkürlerini sundu.

Kamikava, 2024 yılının Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü olduğuna işaret ederek, "Stratejik bir ortak olan Türkiye ile ilişkileri daha da geliştirme konusunda Dışişleri Bakanı Sayın Fidan ile mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında Japonya-Türkiye Ekonomik İşbirliği Anlaşması ve Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın en kısa sürede imzalanması için müzakerelerin hızlandırılmasının görüşüldüğünü belirten Kamikava, "Buna ek olarak Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin açılışına yönelik işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi konularını da yeniden teyit ettik." dedi.

Kamikava, Gazze'deki kritik insani durumu bir an önce iyileştirmek için yürütülecek çalışmaların konuşulduğunu ifade ederek, "Ayrıca Ukrayna'daki durum ile ilgili olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin bir an önce sonlandırılması için NATO çerçevesi de dahil olmak üzere bundan sonra da işbirliği yapma konusunda ve Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması için ortak çalışmalarımıza devam etmek konusunda da mutabık kaldık." açıklamasında bulundu.

Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkinin geleceğinin "aydınlık" olduğunu vurgulayan Kamikava, "Japonya olarak Türkiye ile aramızda daha da geniş bir yelpazede işbirliğimizi derinleştirmek hususundaki arzum pekişmiştir." diye konuştu.