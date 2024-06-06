İki ülkeden ortak 'Gazze' vurgusu... ''Özgür Filistin Devleti kurulması şart''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ve heyetini, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı dolasıyla Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Mirziyoyev ile 2018'de Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni kurduklarını anımsatan Erdoğan, 2020 yılında ise iki ülke ilişkilerini Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine yükselttiklerini söyledi.

Erdoğan, bugünkü toplantının başarıyla gerçekleştiğini dile getirerek, görüşmelerde iki ülke arasındaki ortaklığı daha da derinleştirecek adımları istişare ederek, buna ilişkin istikameti belirlediklerini kaydetti.

Toplantıda, ticaret, tarım, ulaştırma, enerji, kültür, eğitim ve savunma sanayii gibi başlıklarda atılabilecek somut adımları ele aldıklarını aktaran Erdoğan, konsey toplantısı dolayısıyla birçok anlaşmaya da imza attıklarını ifade etti.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız adımlarla birlikte 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum pic.twitter.com/HbF2cmvsDn — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 6, 2024

Bu anlaşmaların iki ülke arasındaki iş birliğini çeşitlendirmeye imkan sağlayıp, ahdi zemini kuvvetlendireceğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özbekistan'daki Türk yatırımlarının her geçen gün artmasından memnuniyet duyuyoruz. İş insanlarımızı Özbekistan'daki yatırımlarını artırmaları ve ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları yönünde teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye-Özbekistan Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu 7. Dönem Toplantısı sonunda imzalanan 107 maddelik eylem planını hızla hayata geçirmek için gereken adımları atmaya başladık. Dün gerçekleştirilen iş forumu da buna katkı sağlayacaktır. Atacağımız bu adımlarla birlikte 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum."

"YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALAR ÇOK KIYMETLİ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 37 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusuyla Orta Asya'nın kalbinde yer alan Özbekistan'ın bölgesel ve küresel değerinin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Özbekistan'la birlikte ata yurdumuz Orta Asya'daki diğer kardeşlerimizi bir araya getiren Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar çok kıymetlidir." diye konuştu.

Özbekistan'ın 2019'da katılımıyla daha da güçlenen aile birliğinin, Türkiye'nin, Türk Devletleri'nin tek bir çatı altında toplanması hedefiyle 10 yıllardır sürdürdüğü çabaların önemli bir meyvesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, Özbekistan'ın teşkilat bünyesinde üstlendiği yapıcı rol için Mirziyoyev'e teşekkür etti.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMLARI



Erdoğan, bugün ikili işbirliğinin yanı sıra dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zorlu süreçte bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirdiklerini bildirdi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesine Özbekistan'la aynı zaviyeden bakıyoruz. Gazze'de mazlumlara yapılan zulmün durdurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. pic.twitter.com/grMt3uPc2C — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 6, 2024

İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 aydır sürdürdüğü insanlık dışı saldırıların, istişarelerinin ana gündem maddelerinden birisini oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Filistin meselesine, Özbekistan ile aynı zaviyeden bakıyoruz. Gazze'de mazlumlara yapılan zulmün durdurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Şevket kardeşime, bağımsız Filistin Devleti'ne ve iki devletli çözüme verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Savaşın bitmesi ve Gazze'deki kardeşlerimize ihtiyaç duydukları insani yardımların ulaştırılması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Uluslararası Adalet Divanı başta olmak üzere tüm hukuki süreçlere dair girişimlerimiz sürüyor. İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler de artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'in vizyoner liderliğiyle Özbekistan'ı bölgesinin cazibe merkezine dönüştürdüğünü söyledi.

ÖZBEKİSTAN'IN YAPTIĞI REFORMLAR



Mirziyoyev'in Yeni Özbekistan Üçüncü Rönesans Projesi ile ülkesine farklı bir ufuk çizdiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Enerjiden tarıma kadar geniş bir alanda uyguladığı ekonomik reformlarla Özbekistan'ı gıpta edilecek noktalara taşıdı. Özbekistan'ı kısa sürede parmakla gösterilen bir güç haline getiren Şevket kardeşimi, canıgönülden tebrik ediyorum. Türkiye olarak bu sürece destek olmaktan, Sayın Mirziyoyev'e bu gayretlerinde omuz vermekten ayrıca iftihar ediyoruz. Burada şunu da ifade etmek arzusundayım. Biz nasıl samimiyetle Özbekistan'ı destekliyorsak Özbek kardeşlerimiz de zor günlerimizde bizim yanımızda oluyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Özbek halkının 6 Şubat depremleri sonrasında ülkemizle sergilediği dayanışmayı hep şükranla hatırlıyoruz. Depremin hemen ardından Özbek makamları, bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk etti, 700 tona yakın yardım malzemesi gönderdi. Özbekistan'ın Hatay'da yaptırmakta olduğu 306 afet konutu ezeli ve ebedi kardeşliğimizin bir sembolüdür. Depremzedelerimiz adına Şevket kardeşimin şahsında Özbekistan Devleti'ne ve halkına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ülkemizde düzenlenen 4. Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda birinci olan Özbek takımını kutluyorum. Yarışmada beş kez rekor kıran Özbek keskin nişancıların başarısından biz de gurur duyduk."

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Türkiye'nin yakın bir dostu olduğunu, göreve geldiği günden bu yana attığı kararlı adımlarla bunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıymetli kardeşim Türkiye'nin yakın bir dostu olduğunu göreve geldiği günden bu yana attığı kararlı adımlarla ortaya koymuştur. Kendisine Türkiye- Özbekistan kardeşliğine yaptığı eşsiz katkılardan ötürü 'Devlet Nişanımızı' tevcih edeceğiz pic.twitter.com/nhiRYgcNVA — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 6, 2024

Mirziyoyev'e, Türkiye-Özbekistan kardeşliğine yaptığı eşsiz katkılardan ötürü bugün Devlet Nişanı tevcih edeceklerini bildiren Erdoğan, "Bu önemli ve bizim için çok büyük anlamı olan ziyaretin işbirliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Sözlerime son verirken konsey toplantımızın ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz kardeşim Mirziyoyev ve heyetine ziyaretleri için şükranlarımı sunuyor, tüm Özbek kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Yaşasın Türkiye-Özbekistan kardeşliği." ifadelerini kullandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesine ilişkin, "Geniş kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda tarihi belgeyi imzaladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 2016'da Semerkant'taki görüşmesini ve Erdoğan'ın Özbekistan'ın kalkınacağına ilişkin sözlerini anımsatan Mirziyoyev, bu sözleri ve Erdoğan'ın desteğini kendisinin ve Özbekistan halkının unutmayacağını dile getirdi.

O dönem Özbekistan'ın bu şekilde kalkınacağına kimsenin inanmadığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inandığını ve güvendiğini belirten Mirziyoyev, "Ben herkese Özbekistan'daki reformları kim derinlemesine görmek istiyorsa ilk olarak kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorması gerektiğini ve ancak o zaman doğru cevabı bulacağını söylerim." ifadelerini kullandı.

Mirziyoyev, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la) Geniş kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda tarihi belgeyi imzaladık." dedi.

Erdoğan'ın Özbekistan'a ilgisinin ve muhabbetinin yıllar geçtikçe arttığını kaydeden Mirziyoyev, bugünkü görüşmenin çok manidar olduğunu, işbirliği için yeni ve daha sağlam köprüleri kurduklarını söyledi.

GAZZE'DE ŞİDDET DURMALI VE BARIŞ SÜRECİ BAŞLAMALI



Mirziyoyev, demokrasi ve insan haklarını savunan, önde gelen ve gelişen devletlerin Gazze'deki vahşete göz yumduğunu vurgulayarak, "Bu şiddetin durdurulması ve barış süreci başlatılması gerekiyor." dedi.

"Gazze faciası"nın henüz çözülemeyen İsrail-Filistin sorununun sonucu olarak görüldüğünün altını çizen Mirziyoyev, "(Gazze'de) İstikrarlı ve kalıcı barışa ulaşmak için elbette bağımsız ve özgür Filistin devleti kurulması şart." ifadesini kullandı.

Mirziyoyev, Filistin sorununun tüm Orta Doğu bölgesinin temelinde yer aldığına işaret ederek, "Özbekistan, bu sorun konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan zatı devletlerinin adaletli girişimlerini her açıdan destekliyor." diye konuştu.

Türkiye-Özbekistan ortaklığı