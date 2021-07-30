İki ülkeden Türkiye'ye dayanışma mesajı! Drian: Destek vermeye hazırız

AA 30 Temmuz 2021 Cuma 17:54 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 17:54

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle yayımladığı dayanışma mesajında "Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangından çok etkilendim. Türkiye hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz ve yanlarında olacağız."

Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Zarif, "Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır." ifadelerine yer verdi.



FRANSIZ BAKAN DRİAN: DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın Türk makamlarına gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlardan etkilenen Türk halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunar, seferber edilen sivil savunma güçlerine kolaylıklar dileriz." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği de Bakan Le Drian'ın mesajını Twitter hesaplarından Türkçe olarak paylaştı.

Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da sosyal medya hesabında, kalbinin yangınlarla mücadele eden Türk halkı, itfaiye ekipleri ve yetkililerle olduğunu belirterek, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Sanchez Amor, "Akdeniz genelindeki bu tehdidi hepimiz çok iyi biliyoruz. Birlikte savaşacağız." ifadesini kullandı.