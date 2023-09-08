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Politika

İkili görüşmeler başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için geldiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti.

8 Eylül 2023 Cuma 18:00 - Güncelleme:
İkili görüşmeler başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio'yu kabul etti
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G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında liderlerle baş başa görüşmeler de gerçekleştirecek.

Başbakan Fumio'yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin girişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı.

Otelde basına kapalı gerçekleşen kabulde Fidan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Zafer Çubukçu da hazır bulundu.

  • Başkan Erdoğan
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