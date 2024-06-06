İkili iş birliği... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 5 milyar dolarlık ticaret hacmi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından bazı satır başları:

Görüşmelerimizde ortaklığımızı derinleştirecek adımları görüştük. Her alanda atabileceğimiz somut adımları ele aldık.

Konsey toplantısı vesilesiyle birçok anlaşmaya imza attık. Bu anlaşmalar zeminimizi kuvvetlendirecektir. Özbekistan'daki Türk yatırımlarının artmasından memnuniyet duyuyoruz. İş insanlarını ortak bağlar kurması için teşvik edeceğiz. Atacağımız adımlarla 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız adımlarla birlikte 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum pic.twitter.com/HbF2cmvsDn — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 6, 2024

"GAZZE'DEKİ ZULÜM DURDURULMALI"

İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 aydır sürdürdüğü saldırılar ana gündem maddelerimiz arasındaydı. İsrail'e silah desteği veren ülkeler bu katliamın ortağıdır. Gazze'de mazlumlara yapılan zulmün durdurulması için çağrı yapıyoruz. Özbekistan'ın iki devletli çözümü desteklemesinden ötürü teşekkür ediyoruz. Uluslararası Adalet Divanı başta olmak üzere hukuki tüm adımlara girişimlerimiz sürüyor. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri, ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesine Özbekistan'la aynı zaviyeden bakıyoruz. Gazze'de mazlumlara yapılan zulmün durdurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. pic.twitter.com/grMt3uPc2C — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 6, 2024

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in konuşmalarından bazı satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geniş kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda tarihi belgeyi imzaladık.

Türk halkının cihanşümul başarılarından gurur duyuyoruz. Türkiye dünyada büyük bir itibara sahip