İkiyüzlü Avrupa

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği mülakatta gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin Suriye’deki terörist örgüt YPG ile ilişkileri ve Fransa’da meydana gelen protesto gösterilerinde, Fransız polisinin sert müdahalelerine de değinen Çavuşoğlu, Türkiye’deki Gezi olaylarını hatırlatarak Avrupa Birliği’nin (AB) sessiz kalmasını eleştirdi.

‘BAKARIZ’ CEVABI VERDİ

Bakanı Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, ‘’Türkiye’ye gelen kişilerin kendi başlarına hareket ettiklerine inanmıyoruz. Delilsiz bir şey söyleyemem’’ dedi. Çavuşoğlu, Selman’ın Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenecek G20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebi olduğunu belirterek, ‘’Kendisi Erdoğan’a telefonda Buenos Aires’te görüşme imkanını sordu. Erdoğan’ın cevabı ‘bakarız’ oldu. Şu an için Veliaht Prens ile görüşmemek için bir neden yok.’’ değerlendirmesinde bulundu. Gezi protestolarına değinen Çavuşoğlu, bu protestoların barışçıl olmadığını, içinde vandalizm bulunduğunu bildirdi. Mevlüt Çavuşoğlu Fransa’daki protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesine dikkati çekerek ‘’Fransa’ya bakın kendi protestocularına nasıl muamele ediyor. Bu AB için hiç bir bakımdan kabul edilemez ama hiç bir şey söylemiyorlar. Ancak geçmişte Gezi olaylarında Avrupalılar bize ders vermeye çalıştılar’’ dedi.

YUNAN’A BASKI YOK

Türkiye’de tutuklu bulunan Osman Kavala’nın ve diğerlerinin barışçıl protesto yaptıkları iddiasını kabul etmeyen Çavuşoğlu, Kavala ve diğerlerinin şiddeti organize ettiklerini vurguladı. Çavuşoğlu, Can Dündar’ın casusluk nedeniyle Türkiye’de 5 yıl hapis cezası aldığını, bunun Almanya’da da ağır bir suç olduğunu ancak Türkiye’ye karşı olanların Almanya’da bir kahraman haline geldiğini belirterek şunları söyledi: Almanlar ve Avrupalılar her zaman bize bağımsız yargının ne olduğu konusunda ders vermeye çalışıyorlar. Aynı zamanda Türk adaletine nasıl karar vermesi gerektiği konusunda talimat vermeye çalışıyorlar. Bu çok yanlış. AİHM’in Selahattin Demirtaş kararı siyasidir. AİHM’de temyize gideceğiz. Yunanistan’daki Türk azınlığın AİHM kararına rağmen dernek isimlerinde Türk ismi kullanamıyor. Atina bunu 10 yıldır uygulamıyor. Kimse Yunanistan’a baskı yapıyor mu?