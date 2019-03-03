'İlçemiz çağ atlayacak'

Polatlı’nın mevcut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın MHP adayı Mürsel Yıldızkaya hazırladığı ‘10 Adımda Marka Şehir Polatlı’ projelerini Star Gazetesi’ne anlattı. Yıldızkaya’nın Polatlı’ya belediyecilik hizmetleri konusunda çağ atlatacak ve her birinin içeriğinde farklı projeler bulunan prestijli çalışmalar şu başlıklardan meydana geliyor:

TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜM

Ulaşım Master Planı ile trafiğe kapalı güzergâhlar oluşturulacak. Şentepe, Gülveren, Esentepe, Yenimahalle ve İstiklal mahallelerinin yer aldığı şehrin güney cephesi için hazırlanan Kent Planı ile Belediye Hizmet Binası, Aile Yaşam Merkezi ve Sosyal Donatı Alanları inşa edilecek. İkinci bir Şehir Merkezi oluşturularak trafik yoğunluğu rahatlatılacak. Bu bölgede bulunan Şehir Stadyumu’nun şehrin dışında uygun bir bölgeye taşınmasıyla açılacak olan yeni alana prestijli bir Kent Meydanı inşa edilecek.

10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Organize Sanayi Bölgeleri ile imzalanan protokollerle vatandaşların birçok fabrikada istihdam edildi. KOSGEB ile imzalanan protokol neticesinde BEŞ yıl boyunca binlerce vatandaşın kendi işlerini kurmaları sağlandı. Önümüzdeki beş yılda konulan yeni hedefle 10 bin vatandaşın işe yerleştirilmesi planlanıyor. Kurulacak Meslek Edindirme Merkezi (POLMEK) projesi ile birçok farklı alanda meslek kurslarının arttırılarak vatandaşın sertifika sahibi olmaları, kalifiye elemanlar yetiştirerek onların işverenler ile buluşturulmaları sağlanacak. Yatırımcılara verilecek destekler ile yeni iş alanları yaratılacak.

TARIMIN BAŞKENTİ

İmar planını tamamlanan 2 bin dönümlük alanda; Polatlı tarımına çağ atlatacak, çiftçilerin üretimde zirve yapmasını sağlayacak ve ilçeyi Türk tarımının merkezi haline getirecek bir tarım üniversitesi kurulacak. Bu marka üniversite bünyesinde bulunacak olan Ziraat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Tarımsal Mekanizasyon Araştırma Merkezi, Organik Tarım ve Ürün Çeşitliliği Merkezi, Agroekoloji (Sürdürülebilir Tarım) ve Çiftçi Eğitim Merkezi ile Polatlı’yı tarımın başkenti yapacak.

YEŞİL KORDON

İçerisinde çok amaçlı yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kitap kafeler, oyun ve spor alanlarını barındıran yeşil kordon oluşturulacak.

MESLEK EDİNDİRME MERKEZİ - KENT MÜZESİ

TARİH TURİZMİ

Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi ile tarih turizmi alanında atılımlar yapıldı. UNESCO Dünya Mirası asıl listesine girerek dünya tarih literatürüne kazandırılacak Antik Gordion Kenti ve kurulacak Şehir Tarih Müzesi ile beş yılda 5 yüz bin ziyaretçi tarihi alanlarda ağırlanacak.