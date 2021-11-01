İletişim Başkanı Altun: Bu alanda öncü bir ülke olacağız

1 Kasım 2021 Pazartesi 12:28 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 12:28

İletişim Başkanlığı, İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) etkinlikleri kapsamında 3 Kasım'da 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon' başlıklı bir panel düzenleyecek. Panelde, iklim değişikliği, yeşil kalkınma, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık, çevrenin korunması, sorumlu üretim ve tüketim, COP26'nın gündemi, çevre merkezli politikalar konuları ele alınacak. Panelde ayrıca Türkiye'nin yeşil kalkınma hedefleri konularında değerlendirmeler yapılacak.

TRT World Sunucusu Selina Downes'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ve Chatham House'da Çevre ve Toplum Programı'nda Uzman Karim Elgendy konuşmacı olarak yer alacak.

'ÖNCÜ ÜLKE OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, panele ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan yeşil kalkınma hamlesini Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasıyla hızlandırdıklarını söyledi. Türkiye'nin 2053 taahhüdü olan net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda devletin tüm kurumlarının şimdiden eylem planlarını hazırlamaya başladığına dikkat çeken Altun, özel sektörün de bu yönde çalışmalarını hızlandırdığını kaydetti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sunum yazısıyla Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini anlatan detaylı bir kitap hazırladıklarını bildiren Altun, "Kitabımız İletişim Başkanlığı internet sitesinde erişime açık bir şekilde vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Türkiye'nin yeşil kalkınma devriminin anlatıldığı bu kitabı Sayın Cumhurbaşkanımız Roma'daki görüşmesinde ABD Başkanı Sayın Biden'a da hediye etti. Tüm vatandaşlarımızı İletişim Başkanlığı sayfasından ülkemizin yeşil kalkınma devrimini incelemeye ve CİMER üzerinden katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi.

Altun, İletişim Başkanlığı'nın Glasgow'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı programı çerçevesinde gerçekleştireceği etkinliklerle, Türkiye'nin yeşil kalkınma stratejisini ve iklim değişikliği konularındaki kapsayıcı, sürdürülebilir ve insani vizyonunu tüm ülkeler nezdinde gündeme getireceklerini bildirdi.

Uluslararası alanda her konuda olduğu gibi iklim değişikliği konusunda da önemli adımlar attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini vurgulayan Altun, "Bu alanda da öncü bir ülke olmak yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın her alanda vurguladığı gibi İklim değişikliğiyle mücadelemizde de yeşil kalkınma stratejimizde de bizim safımız mazlumların yanı olacaktır" ifadelerini kullandı.